NBA／鵜鶘波爾出賽6連勝斷了！ 太陽三分狂打鐵仍險勝

聯合新聞網／ 綜合報導
布克拿下30分，率隊險勝鵜鶘。 路透
太陽鵜鶘隊今明連2天交手，太陽今天外線手感低迷，加上陷入犯規麻煩，不過仍在當家球星布克（Devin Booker）穩健帶領下，以115：108驚險拿下勝利。鵜鶘後衛波爾（Jordan Poole）個人6連勝因此中斷。

本場比賽雙方外線手感都非常低迷，不過鵜鶘憑藉威廉森（Zion Williamson）等人身材優勢猛攻禁區，第三節獲得16次罰球機會，末節一度領先太陽。

手感低迷的太陽換上布克後做出調整，同樣放棄外線強打禁區，布克和中鋒威廉斯（Mark Williams）連線下重新找回優勢，打出一波15：6攻勢，反倒是太陽單節15罰，終場以115：108拿下勝利。

太陽團隊三分40中8，命中率僅2成。布克全場16投10中，罰球11中9，拿下30分9籃板5助攻，威廉斯砍進24分13籃板，格里斯佩（Collin Gillespie）得到16分9助攻。

鵜鶘團隊三分25中5，命中率2成；罰球多太陽17次，但命中率只有6成。威廉森拿下20分8籃板6助攻。波爾和墨菲（Trey Murphy III）都得到19分。

太陽 鵜鶘 Devin Booker Jordan Poole

