NBA／無視詹皇在鬧情緒還甩鍋！柏金斯怒噴瑞迪克不負責任

聯合新聞網／ 綜合報導
柏金斯批評瑞迪克，是教練沒有扛起該有的責任。 路透。
柏金斯批評瑞迪克，是教練沒有扛起該有的責任。 路透。

湖人在昨日耶誕大戰以96：119慘敗給火箭後，吞下近期3連敗。賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）直言球隊「不夠在乎」一詞，也引發外界討論。其中，擔任《ESPN》球評的柏金斯Kendrick Perkins）也在節目《Get Up》中批評瑞迪克，認為問題並不該只怪球員，而是教練沒有扛起該有的責任。

柏金斯指出，外界確實看得到詹姆斯（LeBron Jame）與唐西奇Luka Doncic）在場上的肢體語言與對判決的不滿，但他強調，努力與紀律的缺失，最終仍該回到教練身上。

「永遠都是別人的錯，從來不是瑞迪克的錯。當一支球隊在場上顯得沒有方向、沒有紀律，那就是教練的責任，你必須要求你的當家球星，包含LeBron跟Luka，在任何情況下都要做出正確示範。」

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 20.2
籃板 5.08
助攻 6.8
抄截 0.92

2025-2026賽季

柏金斯進一步表示，「我昨晚看比賽，有沒有看到詹姆斯整場在鬧情緒？有沒有看到LeBron糟糕的肢體語言？當然有。我有沒有看到他在防守端不夠投入、回防很慢，在一場明知道對方很愛搶進攻籃板、衝搶籃板的比賽中，只抓2顆籃板？我有沒有看到你們最好的當家球星唐西奇在每次響哨後都在抱怨？」

「但JJ，問題是，為何他們不在乎？為何他們沒有努力打球？為何他們在防守端一點都不想競爭？你是教練，這些都反映在你身上。當你的球隊沒有回應，沒有全力在防守端競爭、沒有認真打球，這就是在說他們不聽你的，或者他們對你有點不尊重。所以，整支球隊上下都必須擔起責任。」柏金斯補充道。

此外，柏金斯也強調如果教練無法讓球星在困境中保持專注與紀律，那問題不僅是努力，而是領導。

柏金斯 唐西奇 詹姆斯 JJ Redick 湖人 Luka Doncic Kendrick Perkins Redick

