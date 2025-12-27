NBA／耶誕大戰後MVP榜風向變了！美媒直言約柯奇已超車SGA

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在昨日耶誕大戰狂轟56分、16籃板、15助攻的歷史級數據後，年度MVP討論風向出現關鍵轉折。《The Ringer》記者洛威（Zach Lowe）就直言，約柯奇已經重新奪回「MVP寶座」，超車雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

洛威指出，儘管雷霆目前仍以26勝5敗高居西區第一，但與賽季前段近乎無敵（24勝1敗）的狀態相比，威懾力已明顯下降，尤其是在近期連塞場敗給馬刺之後。

相較之下，金塊在耶誕節前正處於一波6連勝，近期10場比賽更是拿下8勝，戰績逐步追近西區前段班，與雷霆的勝差已縮小至3.5場，與排名第二的馬刺也僅差2.5場。

「約基奇在幾乎所有面向上都佔有明顯優勢。當然，你還是可以挑出個別數據，例如灌籃數、三分球或某些進階數據，SGA可能還稍微領先，但整體格局已經不同於去年了。」洛威指出。

Nikola Jokic 位置 中鋒 得分 29.8 籃板 12.1 助攻 11 抄截 1.43

數據方面，約柯奇本季至今出賽30場，平均上陣35分鐘，繳出29.8分、12.1籃板、11助攻、1.4抄截、0.8火鍋、2.2顆三分球的表現，整體投籃命中率高達60.9%，三分命中率達44.4%。

Shai Gilgeous-Alexander 位置 後衛 得分 32.1 籃板 4.87 助攻 6.5 抄截 1.47

亞歷山大本季至今同為出賽30場，平均上陣33.5分鐘，繳出321分、4.9籃板、6.5助攻、1.5抄截、0.8火鍋、2.2顆三分球的表現，整體投籃命中率高達55.1%，三分命中率達42.5%。