NBA／馬刺連3戰壓制雷霆有訣竅？溫班亞瑪：情報細節不想多說

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪率馬刺連3場扳倒衛冕軍雷霆。 美聯社
溫班亞瑪率馬刺連3場扳倒衛冕軍雷霆。 美聯社

事到如今已難以否認，開季呈現無敵狀態的雷霆確實遇上了「聖城難題」。在全美關注下，身為衛冕冠軍的雷霆，短短兩周內連續3度敗給同一支球隊，這樣的情況對他們而言前所未見。

更具警訊的是，雷霆連續兩場交手加起來竟然輸了35分之多，面對同樣年輕且天賦洋溢的黑衫軍，雷霆攻守兩端似乎顯得一籌莫展。

而針對馬刺連3戰壓制雷霆的強勢表現，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）直言，這段期間有點像是在打季後賽的系列賽。「12天內對上同一支球隊3次，我們在戰術層面學到很多，細節我不想多說，有些事情只能留在球隊內部。不過我們確實掌握一些對手的情報。」

值得一提的是，自從傷癒回歸之後，溫班亞瑪受到嚴格的上場時間控管，一直都是以板凳身分出發，但即便如此，從福克斯（De’Aaron Fox）、卡索爾（Stephon Castle）到強森（Keldon Johnson）、瓦賽爾（Devin Vassell），乃至於新秀哈波（Dylan Harper）都能在不同時刻挺身而出扛下重擔。

此外，季前延攬的柯內特（Luke Kornet）更是在禁區展現驚人功用，搭配老將巴恩斯（Harrison Barnes），馬刺屢屢打出驚人的團隊效應，8連勝期間有多達7人輪流當得分王。

「我們有很多能力出眾的持球者，會主動嘗試攻擊對方的弱點。誰拿高分都不重要，重點是精準出擊重創對手的防守軟肋。我們會利用場上的每一個人，不會讓個人天賦凌駕於團隊之上，忽略全隊整體努力，這是我們能屢次擊敗聯盟強權的關鍵。」溫班亞瑪說。

「有人可能一場拿下至少25分，下一戰只得12分，我可能也只拿10分，但我們依然能打出精彩的比賽，因為重點是我們贏了。」

雖然連續重創衛冕冠軍讓馬刺成為現階段最具討論性的球隊，正如雷霆在兩年前的崛起一樣，如今的馬刺，看起來已是一支隨時準備好競逐冠軍的隊伍。但對於外界這些看法，溫班亞瑪仍保持低調謹慎的態度。

「我們只專注在剩下的賽季。賽季還很漫長，我們甚至打不到一半，我不確定把目光放在這麼遠的未來是否明智。」溫班亞瑪說。

