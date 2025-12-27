NBA／神射新人克努佩爾嚴重扭傷 黃蜂仍爆冷退魔術

黃蜂隊進入重建期後選了許多高順位新秀，總算在神射手克努佩爾（Kon Knueppel）身上看到希望，今天與魔術隊交手卻在防守時嚴重扭傷，就算黃蜂終場以120：105拿下勝利，恐怕也開心不起來。

克努佩爾先前29場命中生涯第100顆三分球，創下NBA歷史紀錄，目前與獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）是新人王最大熱門。

今天比賽克努佩爾再度上演神射，首節三分球4投全中砍進16分。不過第二節防守魔術貝恩（Desmond Bane）切入時腳踝大扭，需隊友攙扶才能退場，下半場沒有回來。

Here is where Knueppel rolled his right ankle pretty good.



Certainly seems like this will force him to miss some weeks, but we’ll wait and see what further tests show. pic.twitter.com/dA4CcyoEFf https://t.co/04LQyG9Eu5 — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) December 27, 2025

少了克努佩爾的黃蜂第三節外線11中8，取得19分領先，最終也收下勝利。小鮑爾（LaMelo Ball）得到22分7籃板5助攻，布里吉斯（Miles Bridges）有16分11籃板5助攻3火鍋。魔術則以布萊克（Anthony Black）拿到24分表現最佳。

克努佩爾本季出賽31場，平均攻下19.3分5.1籃板3.5助攻，以42.8%命中率投進113顆三分球。黃蜂目前11勝20敗，落後東區第10的老鷹隊3.5場勝差。