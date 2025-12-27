快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

冷氣團減弱漸回暖！下周一天氣最好 跨年元旦「這裡還是有雨」

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

NBA／神射新人克努佩爾嚴重扭傷 黃蜂仍爆冷退魔術

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂神射新人克努佩爾。 路透
黃蜂神射新人克努佩爾。 路透

黃蜂隊進入重建期後選了許多高順位新秀，總算在神射手克努佩爾（Kon Knueppel）身上看到希望，今天與魔術隊交手卻在防守時嚴重扭傷，就算黃蜂終場以120：105拿下勝利，恐怕也開心不起來。

克努佩爾先前29場命中生涯第100顆三分球，創下NBA歷史紀錄，目前與獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）是新人王最大熱門。

今天比賽克努佩爾再度上演神射，首節三分球4投全中砍進16分。不過第二節防守魔術貝恩（Desmond Bane）切入時腳踝大扭，需隊友攙扶才能退場，下半場沒有回來。

少了克努佩爾的黃蜂第三節外線11中8，取得19分領先，最終也收下勝利。小鮑爾（LaMelo Ball）得到22分7籃板5助攻，布里吉斯（Miles Bridges）有16分11籃板5助攻3火鍋。魔術則以布萊克（Anthony Black）拿到24分表現最佳。

克努佩爾本季出賽31場，平均攻下19.3分5.1籃板3.5助攻，以42.8%命中率投進113顆三分球。黃蜂目前11勝20敗，落後東區第10的老鷹隊3.5場勝差。

黃蜂 魔術

相關新聞

NBA／柯爾認為勇士禁區戰力扎實！ 巴特勒讚霍福特：大鱷魚

勇士隊39歲中鋒霍福特（Al Horford）昨天傷癒復出，只打11分鐘就進帳14分，幫助勇士擊敗獨行俠隊。賽後柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和總教練柯爾（St

NBA／湖人戰力重創！里夫斯左小腿2級拉傷 至少休兵4周

湖人在耶誕大戰以23分之差敗給火箭，陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）才剛復出沒多久就因左小腿酸痛被迫提前退賽，在經過MRI檢查後，如今確認為左小腿肌二級拉傷，至少要休兵4周後，在重新針

NBA／戴維斯腹股溝拉傷將缺席數戰 本季缺陣獨行俠僅拿4勝

近期狀態火熱的獨行俠明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），在昨天與勇士的耶誕大戰中於第二節就發生腹股溝拉傷的狀...

NBA／湖人角逐維金斯碰壁 提案未能打動遭熱火冷處理

近期吞下3連敗的湖人仍持續評估補強可能性。其中，維金斯（Andrew Wiggins）被視為湖人理想的補強人選，不過根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）證實，相關交易

NBA／柯瑞優於唐西奇？前NBA總教練點出「關鍵價值」

前NBA總教練米契爾（Sam Mitchell ）近日在《SiriusXM Radio》節目中，直言湖人進攻體系始終無法順暢運作，與唐西奇（Luka Doncic）的比賽風格息息相關。同時，他也藉此高

NBA／強森右膝骨挫傷缺陣4至6周 金塊3大主力倒下戰力受創

丹佛金塊傷兵問題再度惡化。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，前鋒強森（Cam Johnson）因右膝骨挫傷，必須休養4至6周後重新接受傷勢評估，這對本就飽受健康問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。