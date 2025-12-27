NBA／神射新人克努佩爾嚴重扭傷 黃蜂仍爆冷退魔術
黃蜂隊進入重建期後選了許多高順位新秀，總算在神射手克努佩爾（Kon Knueppel）身上看到希望，今天與魔術隊交手卻在防守時嚴重扭傷，就算黃蜂終場以120：105拿下勝利，恐怕也開心不起來。
克努佩爾先前29場命中生涯第100顆三分球，創下NBA歷史紀錄，目前與獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）是新人王最大熱門。
今天比賽克努佩爾再度上演神射，首節三分球4投全中砍進16分。不過第二節防守魔術貝恩（Desmond Bane）切入時腳踝大扭，需隊友攙扶才能退場，下半場沒有回來。
Here is where Knueppel rolled his right ankle pretty good.— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) December 27, 2025
Certainly seems like this will force him to miss some weeks, but we’ll wait and see what further tests show. pic.twitter.com/dA4CcyoEFf https://t.co/04LQyG9Eu5
少了克努佩爾的黃蜂第三節外線11中8，取得19分領先，最終也收下勝利。小鮑爾（LaMelo Ball）得到22分7籃板5助攻，布里吉斯（Miles Bridges）有16分11籃板5助攻3火鍋。魔術則以布萊克（Anthony Black）拿到24分表現最佳。
克努佩爾本季出賽31場，平均攻下19.3分5.1籃板3.5助攻，以42.8%命中率投進113顆三分球。黃蜂目前11勝20敗，落後東區第10的老鷹隊3.5場勝差。
