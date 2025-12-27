NBA／柯瑞優於唐西奇？前NBA總教練點出「關鍵價值」

前NBA總教練米契爾（Sam Mitchell ）近日在《SiriusXM Radio》節目中，直言湖人進攻體系始終無法順暢運作，與唐西奇（Luka Doncic）的比賽風格息息相關。同時，他也藉此高度肯定柯瑞（Stephen Curry）在無球端的價值。

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.7 籃板 8.45 助攻 8.7 抄截 1.55

米契爾指出，唐西奇在沒有球權時，對球隊進攻幫助極為有限，「他不切入、不移動、不幫忙設掩護。他拿到球時確實非常出色，但當他沒有球在手時，他做的事情，完全無法讓隊友變得更好。」

此外，米契爾將問題延伸到湖人的整體進攻結構，認為球權需求高度重疊，是導致進攻停滯的關鍵，「湖人的問題在於，里夫斯（Austin Reaves）跟詹姆斯（LeBron James）也是同樣的類型，他們都必須要有球。」

「因為他們不想去做那些困難的事情，例如傳球、切入、跑位、設掩護。」米契爾強調。

Stephen Curry 位置 後衛 得分 28.4 籃板 4.18 助攻 4.3 抄截 1.27

值得注意的是，當談到對照組，米契爾特別點名柯瑞，並解釋為何他能成為進攻體系的典範，「我們給柯瑞那麼多讚美，並不因為他是傳統定義上的頂級控衛。他生涯平均助攻大概只有4.5到5次。」

米契爾進一步表示，「但柯瑞會做那些困難的事情，他不停地無球跑動、切入。當你是一名偉大的球員，只要你切入，一定會有人上來跟防。」

身為前NBA總教練與長年分析師，米契爾的觀點來自多年執教與實戰經驗。他也再次強調，頂級進攻不僅建立在數據與持球，而是來自責任感、無球投入與團隊理解。