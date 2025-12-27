快訊

NBA／柯瑞優於唐西奇？前NBA總教練點出「關鍵價值」

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾直言湖人進攻體系無法運作，與唐西奇相關，並高度肯定柯瑞在無球端的價值。 新華社
前NBA總教練米契爾（Sam Mitchell ）近日在《SiriusXM Radio》節目中，直言湖人進攻體系始終無法順暢運作，與唐西奇Luka Doncic）的比賽風格息息相關。同時，他也藉此高度肯定柯瑞Stephen Curry）在無球端的價值。

球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 33.7
籃板 8.45
助攻 8.7
抄截 1.55

2025-2026賽季

米契爾指出，唐西奇在沒有球權時，對球隊進攻幫助極為有限，「他不切入、不移動、不幫忙設掩護。他拿到球時確實非常出色，但當他沒有球在手時，他做的事情，完全無法讓隊友變得更好。」

此外，米契爾將問題延伸到湖人的整體進攻結構，認為球權需求高度重疊，是導致進攻停滯的關鍵，「湖人的問題在於，里夫斯（Austin Reaves）跟詹姆斯LeBron James）也是同樣的類型，他們都必須要有球。」

「因為他們不想去做那些困難的事情，例如傳球、切入、跑位、設掩護。」米契爾強調。

球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 28.4
籃板 4.18
助攻 4.3
抄截 1.27

2025-2026賽季

值得注意的是，當談到對照組，米契爾特別點名柯瑞，並解釋為何他能成為進攻體系的典範，「我們給柯瑞那麼多讚美，並不因為他是傳統定義上的頂級控衛。他生涯平均助攻大概只有4.5到5次。」

米契爾進一步表示，「但柯瑞會做那些困難的事情，他不停地無球跑動、切入。當你是一名偉大的球員，只要你切入，一定會有人上來跟防。」

身為前NBA總教練與長年分析師，米契爾的觀點來自多年執教與實戰經驗。他也再次強調，頂級進攻不僅建立在數據與持球，而是來自責任感、無球投入與團隊理解。

相關新聞

NBA／柯爾認為勇士禁區戰力扎實！ 巴特勒讚霍福特：大鱷魚

勇士隊39歲中鋒霍福特（Al Horford）昨天傷癒復出，只打11分鐘就進帳14分，幫助勇士擊敗獨行俠隊。賽後柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和總教練柯爾（St

NBA／湖人戰力重創！里夫斯左小腿2級拉傷 至少休兵4周

湖人在耶誕大戰以23分之差敗給火箭，陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）才剛復出沒多久就因左小腿酸痛被迫提前退賽，在經過MRI檢查後，如今確認為左小腿肌二級拉傷，至少要休兵4周後，在重新針

NBA／戴維斯腹股溝拉傷將缺席數戰 本季缺陣獨行俠僅拿4勝

近期狀態火熱的獨行俠明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），在昨天與勇士的耶誕大戰中於第二節就發生腹股溝拉傷的狀...

NBA／湖人角逐維金斯碰壁 提案未能打動遭熱火冷處理

近期吞下3連敗的湖人仍持續評估補強可能性。其中，維金斯（Andrew Wiggins）被視為湖人理想的補強人選，不過根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）證實，相關交易

NBA／柯瑞優於唐西奇？前NBA總教練點出「關鍵價值」

前NBA總教練米契爾（Sam Mitchell ）近日在《SiriusXM Radio》節目中，直言湖人進攻體系始終無法順暢運作，與唐西奇（Luka Doncic）的比賽風格息息相關。同時，他也藉此高

NBA／強森右膝骨挫傷缺陣4至6周 金塊3大主力倒下戰力受創

丹佛金塊傷兵問題再度惡化。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，前鋒強森（Cam Johnson）因右膝骨挫傷，必須休養4至6周後重新接受傷勢評估，這對本就飽受健康問

