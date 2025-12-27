NBA／柯爾認為勇士禁區戰力扎實！ 巴特勒讚霍福特：大鱷魚

勇士隊39歲中鋒霍福特（Al Horford）昨天傷癒復出，只打11分鐘就進帳14分，幫助勇士擊敗獨行俠隊。賽後柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和總教練柯爾（Steve Kerr）都盛讚他。

今年是霍福特生涯第19個賽季，本季他因受傷和球團保護政策只出賽13場，柯瑞受訪時說：「我知道他這幾年飽受傷勢和缺陣影響，他一定也在努力找回節奏，能不能保持出賽狀態真的非常關鍵。」

柯瑞強調，「基本上第一節尾聲、第二節初他就幫我們把比賽贏下來了。我們拉開差距，接下來比賽都有緩衝空間。」

巴特勒直呼大鱷魚回來了（霍福特來自佛羅里達大學，吉祥物是鱷魚），「他能拉開空間、籃下干擾投籃，是高籃球智商球員。跟他一起打球真的很開心，在場上享受比賽、帶著喜悅，願意分享球、願意防守、願意競爭，那就是他，也是他一直以來的樣子。」

勇士目前有霍福特、波斯特（Quinten Post）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）3名中鋒，柯爾認為，「我們中鋒現在都打很好，波斯特很有趣，投籃不順但防守真的非常好。傑克森-戴維斯同樣能防守，再加上霍福特，我們的禁區戰力其實很扎實。」