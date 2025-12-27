NBA／湖人戰力重創！里夫斯左小腿2級拉傷 至少休兵4周

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
里夫斯進入傷兵名單。 路透社

湖人在耶誕大戰以23分之差敗給火箭，陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）才剛復出沒多久就因左小腿酸痛被迫提前退賽，在經過MRI檢查後，如今確認為左小腿肌二級拉傷，至少要休兵4周後，在重新針對傷勢進行評估，這樣的結果無疑對紫金軍團戰力造成莫大影響。

里夫斯先前才因左小腿傷勢連續缺席了3場比賽，直到耶誕節前對太陽的比賽才復出，當時他以不錯的效率拿下17分，但沒想到在接下來火箭一戰的上半場就再度因傷退出比賽。

加入湖人第5年的里夫斯在休賽季拒絕球團提出4年8920萬美元的延長合約，決心在明年投入自由市場測試身價。

因此自今年開季，里夫斯就展現優異狀態，至今場均攻下26.6分6.3助攻5.2籃板，皆創下生涯新高，投籃命中率高達50.7%，湖人能在詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）先後掛傷情況下維持西區前6席次，里夫斯表現功不可沒。然而隨著他再度進入傷兵名單，湖人整體戰力勢必要面臨新的考驗。

針對里夫斯的傷退情況，唐西奇表示，自己在昨天賽後就與里夫斯談過，「我告訴他，如果需要任何幫助，我很清楚小腿受傷是什麼感覺，那一點都不好受。就是陪在他身邊支持他，小腿傷勢其實很危險，所以一定要慢慢來。」

湖人近期戰績陷入震盪，10場比賽吞下6敗，目前排名西區第4，與第5名的灰狼已無勝差，也僅領先火箭半場勝差，排名隨時可能互換。

