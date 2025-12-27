NBA／湖人角逐維金斯碰壁 提案未能打動遭熱火冷處理

近期吞下3連敗的湖人仍持續評估補強可能性。其中，維金斯（Andrew Wiggins）被視為湖人理想的補強人選，不過根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）證實，相關交易談判已遭熱火回絕。

「熱火前鋒維金斯是湖人在今年休賽季曾探索過交易的球員，他確實是那種能圍繞唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的理想3D側翼。不過問題在於，熱火並未被湖人提出的任何方案打動，且邁阿密方面已表態，並未積極兜售維金斯。」席格爾指出。

報導同時提到，湖人也無意在這類交易中送出唐西奇、詹姆斯或里夫斯等核心球星，使交易談判難度大幅提升。若要促成交易，湖人還得加入年輕潛力新秀肯奈特（Dalton Knecht）及未來選秀權。

事實上，若要在薪資上匹配維金斯的2800萬美元合約，湖人勢必得動用多名到期約球員。其中，八村壘（Rui Hachimura）被認為是主要人選之一，搭配德國長人克萊柏（Maxi Kleber）與控衛文森（Gabe Vincent）。

外界普遍認為，湖人已將未來建隊重心放在唐西奇身上，因此在送出未來資產方面態度趨於保守。若雙方立場未有明顯轉變，短期內再度談成交易的可能性並不高。

湖人之所以對維金斯感興趣，主因在於球隊希望補進一名具備防守彈性與運動能力的側翼球員。隨著詹姆斯年齡增長，防守端負擔有所調整，湖人需要有人能在先發陣容中，負責盯防對手的主力側翼。

報導指出，維金斯被視為聯盟中相對被低估的防守側翼之一，能在防守端補足唐西奇與里夫斯，同時符合湖人「即戰力＋長期適配性」的雙重需求。

值得一提的是，市場也盛傳熱火可能將維金斯保留作為未來更大型交易的籌碼，例如潛在的公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的相關操作，而非湖人。