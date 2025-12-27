快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

冷氣團減弱漸回暖！下周一天氣最好 跨年元旦「這裡還是有雨」

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／戴維斯腹股溝拉傷將缺席數戰 本季缺陣獨行俠僅拿4勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
狀況正好的戴維斯又受傷了。 路透
狀況正好的戴維斯又受傷了。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

近期狀態火熱的獨行俠明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），在昨天與勇士的耶誕大戰中於第二節就發生腹股溝拉傷的狀況，最終獨行俠也不敵勇士吞下近6場比賽以來的第4敗，而今天也傳出戴維斯將缺席未來幾戰的消息。

戴維斯在上月底復出後狀況持續回升，在12月的前9場賽事中有3場比賽得分突破30分，更有6場比賽拿下得分、籃板雙十數據，重拾昔日明星大前鋒風采，這也讓獨行俠陣容逐漸步上軌道。

不過在昨天與勇士的耶誕大戰中，戴維斯卻在第二節就發生腹股溝拉傷的狀況提前退場，且就未再回到場上，最終僅留下出賽11分鐘拿下3分、3籃板、2阻攻、1抄截的數據，而今天也傳出戴維斯將在接下來幾戰因傷缺陣，不過至於要休多久仍有待球團仔細評估。

戴維斯在今年初被湖人交易到獨行俠後，就因為傷病問題導致出賽相當不穩定，本季季初獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）在開除掉前總經理哈里森（Nico Harrison）後，也曾強調將會對於戴維斯的復出時程謹慎對待。

而本賽季至今戴維斯已經因為左小腿拉傷缺席了14場比賽，加上輪休的賽事，在他缺席的16場比賽中獨行俠僅拿下4勝12敗，而在他出賽的16場比賽中獨行俠則有8勝8敗，也展現戴維斯對於獨行俠的重要性。

延伸閱讀

NBA／獨行俠戴維斯又傷退 勇士老將霍福特爆發耶誕大戰奪勝

獨行俠正在「恢復元氣」 AD+佛雷格「老少配」是現在進行式

NBA／東區3強權有意獨行俠戴維斯 湯普森想加入有競爭力球隊

NBA／戴維斯31分擊碎金塊 獨行俠奇兵：他是球隊支柱

相關新聞

NBA／柯爾認為勇士禁區戰力扎實！ 巴特勒讚霍福特：大鱷魚

勇士隊39歲中鋒霍福特（Al Horford）昨天傷癒復出，只打11分鐘就進帳14分，幫助勇士擊敗獨行俠隊。賽後柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和總教練柯爾（St

NBA／湖人戰力重創！里夫斯左小腿2級拉傷 至少休兵4周

湖人在耶誕大戰以23分之差敗給火箭，陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）才剛復出沒多久就因左小腿酸痛被迫提前退賽，在經過MRI檢查後，如今確認為左小腿肌二級拉傷，至少要休兵4周後，在重新針

NBA／戴維斯腹股溝拉傷將缺席數戰 本季缺陣獨行俠僅拿4勝

近期狀態火熱的獨行俠明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），在昨天與勇士的耶誕大戰中於第二節就發生腹股溝拉傷的狀...

NBA／湖人角逐維金斯碰壁 提案未能打動遭熱火冷處理

近期吞下3連敗的湖人仍持續評估補強可能性。其中，維金斯（Andrew Wiggins）被視為湖人理想的補強人選，不過根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）證實，相關交易

NBA／柯瑞優於唐西奇？前NBA總教練點出「關鍵價值」

前NBA總教練米契爾（Sam Mitchell ）近日在《SiriusXM Radio》節目中，直言湖人進攻體系始終無法順暢運作，與唐西奇（Luka Doncic）的比賽風格息息相關。同時，他也藉此高

NBA／強森右膝骨挫傷缺陣4至6周 金塊3大主力倒下戰力受創

丹佛金塊傷兵問題再度惡化。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，前鋒強森（Cam Johnson）因右膝骨挫傷，必須休養4至6周後重新接受傷勢評估，這對本就飽受健康問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。