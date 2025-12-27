NBA／戴維斯腹股溝拉傷將缺席數戰 本季缺陣獨行俠僅拿4勝

近期狀態火熱的獨行俠明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），在昨天與勇士的耶誕大戰中於第二節就發生腹股溝拉傷的狀況，最終獨行俠也不敵勇士吞下近6場比賽以來的第4敗，而今天也傳出戴維斯將缺席未來幾戰的消息。

戴維斯在上月底復出後狀況持續回升，在12月的前9場賽事中有3場比賽得分突破30分，更有6場比賽拿下得分、籃板雙十數據，重拾昔日明星大前鋒風采，這也讓獨行俠陣容逐漸步上軌道。

不過在昨天與勇士的耶誕大戰中，戴維斯卻在第二節就發生腹股溝拉傷的狀況提前退場，且就未再回到場上，最終僅留下出賽11分鐘拿下3分、3籃板、2阻攻、1抄截的數據，而今天也傳出戴維斯將在接下來幾戰因傷缺陣，不過至於要休多久仍有待球團仔細評估。

戴維斯在今年初被湖人交易到獨行俠後，就因為傷病問題導致出賽相當不穩定，本季季初獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）在開除掉前總經理哈里森（Nico Harrison）後，也曾強調將會對於戴維斯的復出時程謹慎對待。

而本賽季至今戴維斯已經因為左小腿拉傷缺席了14場比賽，加上輪休的賽事，在他缺席的16場比賽中獨行俠僅拿下4勝12敗，而在他出賽的16場比賽中獨行俠則有8勝8敗，也展現戴維斯對於獨行俠的重要性。