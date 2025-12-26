NBA／強森右膝骨挫傷缺陣4至6週 金塊3大主力倒下戰力受創

丹佛金塊傷兵問題再度惡化。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，前鋒強森（Cam Johnson）因右膝骨挫傷，必須休養4至6週後重新接受傷勢評估，這對本就飽受健康問題困擾的金塊而言，無疑又是一記沉重打擊。

金塊目前已有3名主力先發列入傷兵名單，除了強森之外，葛登（Aaron Gordon）因腿後肌拉傷缺陣，布朗恩（Christian Braun）則受到腳踝傷勢影響，導致整體先發輪值戰力大幅受到影響。

強森是在先前不敵獨行俠的比賽結束前不慎受傷，當時他爭搶籃板時，在落地瞬間明顯失去平衡，隨即痛苦倒地並緊抓右膝。後續金塊喊出暫停，強森也在隊醫攙扶下自行退場，之後未再回到場上。

賽後金塊總教練艾德曼（David Adelman）坦言情況令人擔憂。他表示：「看到這一幕真的很難受，尤其是他最近一個月狀態非常好、對球隊影響力極大。我們需要進一步檢查，但希望結果可以樂觀一點，因為我們很清楚他對這支球隊的重要性。」然而後續檢查顯示，強森確定至少要缺席一個月。

強森的傷勢之所以引發更多憂慮，也與他的傷病史有關。他在2022-23年賽季效力太陽期間，曾撕裂過同一側的右膝半月板，當時缺席了不少比賽，影響球隊後續陣容調整。雖然骨挫傷與結構性傷害不同，但同一部位再度受創，仍讓金塊在復原進度上必須更加謹慎。

在葛登與布朗也持續缺陣的情況下，金塊聖誕大戰與灰狼上演激烈對戰，原本第四節眼看要勝出，卻遭到對手強力反撲，將比賽逼進延長；所幸金塊雙星約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）展現主宰力，特別是約柯奇狂轟56分16籃板15助攻，寫下震古鑠今的恐怖紀錄，穆雷同樣飆進9記三分球，獨拿35分10助攻，在驚濤駭浪中還是留下勝利，避免吞下連敗。。

強森本季至今場均可攻下11.7分，投籃命中率46.1%，三分球命中率高達42.9%，28場出賽全數先發，是金塊圍繞約柯奇最穩定的外線支援之一，生涯三分命中率也有39.4%，對拉開空間與懲罰對手輪轉至關重要。

隨著3名先發同時倒下，金塊如今面臨的不只是輪換人手短缺，更是化學效應與穩定性的考驗。對一支仰賴團隊默契、節奏與精準執行的球隊而言，這樣的傷兵潮，無疑是本季至今最艱鉅的挑戰之一。