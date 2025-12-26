快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

NBA／連續慘敗馬刺！霍姆葛倫低迷成關鍵 雷霆主帥：他身體不適

聯合新聞網／ 綜合外電報導
霍姆葛倫面對溫班亞瑪表現不盡理想。 美聯社
霍姆葛倫面對溫班亞瑪表現不盡理想。 美聯社

衛冕冠軍雷霆本季3度強碰馬刺皆吞下敗仗，特別是連兩戰一共慘輸35分之多，其中中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）的表現明顯受到關注。在這組備受矚目的天才長人對決中，霍姆葛倫整體狀態失常，不僅未能撐起禁區，還在對位中被溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全面壓制。

統計顯示，霍姆葛倫在這兩場比賽場均僅有8.5分、7.5籃板與1.5助攻，投籃命中率只有42.1%，進攻端與影響力都明顯不足，未能為雷霆帶來足夠火力支援，成為球隊連敗的重要因素之一。

賽後記者會上，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也首度透露，霍姆葛倫近期狀態下滑其實與身體狀況有關，並非單純競技層面的問題。

戴格諾表示：「他是一個徹頭徹尾的競爭者，永遠都準備好上場。上季季後賽期間，他其實並非百分之百健康，仍帶傷拚完整個系列賽，但正是那段歷程，讓我們更清楚他是一名什麼樣的贏球型球員。不過前一場比賽他其實病得不輕，仍然硬撐上場。」

戴格諾也補充說，目前還不確定霍姆葛倫的身體狀況是否已完全恢復，但他強調：「在這支球隊裡，我最後一個會擔心的人就是Chet。」

雷霆開季前25戰取得24勝1敗，追平歷史最佳開季表現，但接下來6場比賽卻吞下4敗，包括霍姆葛倫能否儘快找回侵略性與健康狀態在內，球隊也期盼能在重新調整狀態後止敗回穩。

相關新聞

NBA／56分16籃板15助攻！「地表最強」約柯奇狂寫耶誕大戰逆天紀錄 史上第一人

「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）在今天耶誕大戰狂轟56分16籃板15助攻的驚天數據，其中18分出現在延長賽，刷新柯瑞（Stephen Curry）所保持的NBA單一延長賽最高得分紀錄（包

NBA／耶誕大戰遭火箭痛宰！ 湖人主帥怒批球隊「不夠在乎」

湖人今日在耶誕大戰坐鎮主場，卻以96：119慘敗火箭，吞下近期3連敗。賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）語氣嚴厲，直指球隊當前最大問題在於「不夠在乎」。 「這是最讓我感到困擾的地方。我們

NBA／湖人慘敗詹姆斯直接離場 唐西奇認同教頭的重話批評

湖人隊今天與火箭隊在耶誕大戰交手，不過從開賽就被對手一路壓制，最終也以23分差距吞下敗仗，賽後湖人當家球星詹姆斯（LeB...

NBA／湯普森和勇士球員們擁抱致意 柯瑞感嘆：永遠不會習慣

曾效力勇士隊13年的獨行俠隊湯普森（Klay Thompson）重返勇士主場打耶誕大戰。「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）特地換上湯普森的安踏代言球鞋，賽後湯普森與勇士球員們擁抱，畫面讓球

NBA／強森右膝骨挫傷缺陣4至6週 金塊3大主力倒下戰力受創

丹佛金塊傷兵問題再度惡化。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，前鋒強森（Cam Johnson）因右膝骨挫傷，必須休養4至6週後重新接受傷勢評估，這對本就飽受健康問

NBA／連續慘敗馬刺！霍姆葛倫低迷成關鍵 雷霆主帥：他身體不適

衛冕冠軍雷霆本季3度強碰馬刺皆吞下敗仗，特別是連兩戰一共慘輸35分之多，其中中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）的表現明顯受到關注。在這組備受矚目的天才長人對決中，霍姆葛倫整體狀態失常，不僅未能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。