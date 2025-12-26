NBA／連續慘敗馬刺！霍姆葛倫低迷成關鍵 雷霆主帥：他身體不適

衛冕冠軍雷霆本季3度強碰馬刺皆吞下敗仗，特別是連兩戰一共慘輸35分之多，其中中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）的表現明顯受到關注。在這組備受矚目的天才長人對決中，霍姆葛倫整體狀態失常，不僅未能撐起禁區，還在對位中被溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全面壓制。

統計顯示，霍姆葛倫在這兩場比賽場均僅有8.5分、7.5籃板與1.5助攻，投籃命中率只有42.1%，進攻端與影響力都明顯不足，未能為雷霆帶來足夠火力支援，成為球隊連敗的重要因素之一。

賽後記者會上，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也首度透露，霍姆葛倫近期狀態下滑其實與身體狀況有關，並非單純競技層面的問題。

戴格諾表示：「他是一個徹頭徹尾的競爭者，永遠都準備好上場。上季季後賽期間，他其實並非百分之百健康，仍帶傷拚完整個系列賽，但正是那段歷程，讓我們更清楚他是一名什麼樣的贏球型球員。不過前一場比賽他其實病得不輕，仍然硬撐上場。」

戴格諾也補充說，目前還不確定霍姆葛倫的身體狀況是否已完全恢復，但他強調：「在這支球隊裡，我最後一個會擔心的人就是Chet。」

雷霆開季前25戰取得24勝1敗，追平歷史最佳開季表現，但接下來6場比賽卻吞下4敗，包括霍姆葛倫能否儘快找回侵略性與健康狀態在內，球隊也期盼能在重新調整狀態後止敗回穩。