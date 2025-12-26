快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

NBA／雷霆多特衝撞溫班亞瑪左膝引熱議 幸無大礙馬刺虛驚一場

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪左膝遭衝撞幸無大礙。 美聯社
溫班亞瑪左膝遭衝撞幸無大礙。 美聯社

先前對戰馬刺苦吞2連敗的雷霆，今天在耶誕大戰交手中還是找不出破解之道，再度以15分之差慘敗，本季3次對決完全被輾壓。輸球之餘，陣中前鋒多特（Luguentz Dort）因一次具爭議性的防守動作，疑似對馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出過於激烈的碰撞，引發馬刺球迷不滿，成了社群輿論焦點。

事情發生在上半場剩下1分多鐘時，當時福克斯（De'Aaron Fox）投進一記中距離跳投，禁區內卡位爭搶籃板的溫班亞瑪，卻在瞬間遭到多特從側邊猛烈撞擊。慢動作畫面顯示，多特的身體衝撞直接撞上溫班亞瑪的左膝，導致後者當場倒地並緊抓小腿，過程令人捏一把冷汗。

該動作隨即在社群平台X上引發大量討論，許多球迷直指多特的行為過於魯莽，質疑這樣的防守已超出合理範圍，加上多特過去屢屢出現爭議性犯規，早已被球迷認定是「最骯髒」的球員之一，更放大外界對其防守動作的檢視。

由於溫班亞瑪本季稍早才因左小腿拉傷連續缺席12場比賽，馬刺球團對他的健康一向採取高度保護措施，復出後最近6場比賽甚至都從替補出發，因此這次碰撞動作格外引人關注。

所幸溫班亞瑪驚此碰撞後並無大礙，也沒有因此提前退場檢查，最終繳出19分11籃板的雙十成績。特別是他在防守端的巨大影響力，可說是讓雷霆的進攻面臨許多麻煩。

相關新聞

NBA／56分16籃板15助攻！「地表最強」約柯奇狂寫耶誕大戰逆天紀錄 史上第一人

「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）在今天耶誕大戰狂轟56分16籃板15助攻的驚天數據，其中18分出現在延長賽，刷新柯瑞（Stephen Curry）所保持的NBA單一延長賽最高得分紀錄（包

NBA／湖人慘敗詹姆斯直接離場 唐西奇：需要5人共同努力才能贏

湖人隊今天與火箭隊在耶誕大戰交手，不過從開賽就被對手一路壓制，最終也以23分差距吞下敗仗，賽後湖人當家球星詹姆斯（LeB...

NBA／詹皇忙抱怨變累贅？ 正負值湖人生涯最爛全隊最差

湖人隊今天在耶誕大戰被火箭隊以119：96血虐，40歲老將詹姆斯（LeBron James）正負值-33寫下湖人生涯最差紀錄。比賽中他向裁判抱怨，導致湖人「4防5」的畫面被網友瘋傳。 詹姆斯上場

NBA／湯普森和勇士球員們擁抱致意 柯瑞感嘆：永遠不會習慣

曾效力勇士隊13年的獨行俠隊湯普森（Klay Thompson）重返勇士主場打耶誕大戰。「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）特地換上湯普森的安踏代言球鞋，賽後湯普森與勇士球員們擁抱，畫面讓球

NBA／雷霆多特衝撞溫班亞瑪左膝引熱議 幸無大礙馬刺虛驚一場

先前對戰馬刺苦吞2連敗的雷霆，今天在耶誕大戰交手中還是找不出破解之道，再度以15分之差慘敗，本季3次對決完全被輾壓。輸球之餘，陣中前鋒多特（Luguentz Dort）因一次具爭議性的防守動作，疑似對

NBA／本季首度先發就建功！火箭伊森：教練終於信任我

火箭前鋒伊森（Tari Eason）今日在耶誕大戰對上湖人的比賽中，迎來本季首度先發，開賽就領軍打出18：8的攻勢，幫助火箭以119：96大勝湖人。賽後，伊森對於能獲得先發機會，特別向火箭教頭尤多卡（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。