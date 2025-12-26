NBA／雷霆多特衝撞溫班亞瑪左膝引熱議 幸無大礙馬刺虛驚一場

先前對戰馬刺苦吞2連敗的雷霆，今天在耶誕大戰交手中還是找不出破解之道，再度以15分之差慘敗，本季3次對決完全被輾壓。輸球之餘，陣中前鋒多特（Luguentz Dort）因一次具爭議性的防守動作，疑似對馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出過於激烈的碰撞，引發馬刺球迷不滿，成了社群輿論焦點。

事情發生在上半場剩下1分多鐘時，當時福克斯（De'Aaron Fox）投進一記中距離跳投，禁區內卡位爭搶籃板的溫班亞瑪，卻在瞬間遭到多特從側邊猛烈撞擊。慢動作畫面顯示，多特的身體衝撞直接撞上溫班亞瑪的左膝，導致後者當場倒地並緊抓小腿，過程令人捏一把冷汗。

Dort wanted to take OUT Wemby 😳 pic.twitter.com/JgY3SvGIPj — Logion Noops (@LogionNoops) 2025年12月25日

該動作隨即在社群平台X上引發大量討論，許多球迷直指多特的行為過於魯莽，質疑這樣的防守已超出合理範圍，加上多特過去屢屢出現爭議性犯規，早已被球迷認定是「最骯髒」的球員之一，更放大外界對其防守動作的檢視。

由於溫班亞瑪本季稍早才因左小腿拉傷連續缺席12場比賽，馬刺球團對他的健康一向採取高度保護措施，復出後最近6場比賽甚至都從替補出發，因此這次碰撞動作格外引人關注。

所幸溫班亞瑪驚此碰撞後並無大礙，也沒有因此提前退場檢查，最終繳出19分11籃板的雙十成績。特別是他在防守端的巨大影響力，可說是讓雷霆的進攻面臨許多麻煩。