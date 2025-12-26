NBA／本季首度先發就建功！火箭伊森：教練終於信任我

火箭前鋒伊森（Tari Eason）今日在耶誕大戰對上湖人的比賽中，迎來本季首度先發，開賽就領軍打出18：8的攻勢，幫助火箭以119：96大勝湖人。賽後，伊森對於能獲得先發機會，特別向火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）表達感激之情。

本季伊森曾因腹斜肌拉傷與腿部不適缺席多達14場比賽，球隊對他的出賽時間依舊相當謹慎。然而，伊森此役上陣僅26分鐘，便繳出13分、3籃板、2助攻、4抄截與2阻攻的全面表現。

賽後，伊森談到這次先發機會時，語氣充滿感激，「能站上場真的太棒了，尤多卡終於信任我，讓我上場。我只需要做我最擅長的事情就好。我們必須找回防守端的侵略性，我知道我能上場把比賽的基調定下來。」

事實上，在賽季開始前，尤多卡（Ime Udoka）便曾透露，因主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，勢必得在輪換與先發陣容上進行嘗試與調整。儘管森根（Alperen Sengun）、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Amen Thompson）與史密斯（Jabari Smith Jr.）多半穩居先發，但第五個位置仍持續在伊森、奧柯吉（Josh Okogie）、「水行俠」亞當斯（Steven Adams）與「探花」謝普得（Reed Sheppard）之間輪替。

本季至今，伊森在13場出賽中，平均出賽22分鐘，繳出場均11.5分、5籃板、1.6助攻、0.8抄截與2.4顆三分球的成績，整體投籃命中率高達50.9%（生涯新高），三分球命中率也高達50.8%（生涯新高）。