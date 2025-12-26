快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

NBA／本季首度先發就建功！火箭伊森：教練終於信任我

聯合新聞網／ 綜合報導
伊森迎來本季首度先發，特別向尤多卡表達感激之情。 法新社。
伊森迎來本季首度先發，特別向尤多卡表達感激之情。 法新社。

本場賽事

-

:

-

載入中...

火箭前鋒伊森（Tari Eason）今日在耶誕大戰對上湖人的比賽中，迎來本季首度先發，開賽就領軍打出18：8的攻勢，幫助火箭以119：96大勝湖人。賽後，伊森對於能獲得先發機會，特別向火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）表達感激之情。

本季伊森曾因腹斜肌拉傷與腿部不適缺席多達14場比賽，球隊對他的出賽時間依舊相當謹慎。然而，伊森此役上陣僅26分鐘，便繳出13分、3籃板、2助攻、4抄截與2阻攻的全面表現。

賽後，伊森談到這次先發機會時，語氣充滿感激，「能站上場真的太棒了，尤多卡終於信任我，讓我上場。我只需要做我最擅長的事情就好。我們必須找回防守端的侵略性，我知道我能上場把比賽的基調定下來。」

事實上，在賽季開始前，尤多卡（Ime Udoka）便曾透露，因主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，勢必得在輪換與先發陣容上進行嘗試與調整。儘管森根Alperen Sengun）、杜蘭特Kevin Durant）、湯普森（Amen Thompson）與史密斯（Jabari Smith Jr.）多半穩居先發，但第五個位置仍持續在伊森、奧柯吉（Josh Okogie）、「水行俠」亞當斯（Steven Adams）與「探花」謝普得（Reed Sheppard）之間輪替。

本季至今，伊森在13場出賽中，平均出賽22分鐘，繳出場均11.5分、5籃板、1.6助攻、0.8抄截與2.4顆三分球的成績，整體投籃命中率高達50.9%（生涯新高），三分球命中率也高達50.8%（生涯新高）。

尤多卡 湖人 杜蘭特 森根 亞當斯 Alperen Sengun Kevin Durant

相關新聞

NBA／56分16籃板15助攻！「地表最強」約柯奇狂寫耶誕大戰逆天紀錄 史上第一人

「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）在今天耶誕大戰狂轟56分16籃板15助攻的驚天數據，其中18分出現在延長賽，刷新柯瑞（Stephen Curry）所保持的NBA單一延長賽最高得分紀錄（包

NBA／湖人慘敗詹姆斯直接離場 唐西奇：需要5人共同努力才能贏

湖人隊今天與火箭隊在耶誕大戰交手，不過從開賽就被對手一路壓制，最終也以23分差距吞下敗仗，賽後湖人當家球星詹姆斯（LeB...

NBA／詹皇忙抱怨變累贅？ 正負值湖人生涯最爛全隊最差

湖人隊今天在耶誕大戰被火箭隊以119：96血虐，40歲老將詹姆斯（LeBron James）正負值-33寫下湖人生涯最差紀錄。比賽中他向裁判抱怨，導致湖人「4防5」的畫面被網友瘋傳。 詹姆斯上場

NBA／湯普森和勇士球員們擁抱致意 柯瑞感嘆：永遠不會習慣

曾效力勇士隊13年的獨行俠隊湯普森（Klay Thompson）重返勇士主場打耶誕大戰。「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）特地換上湯普森的安踏代言球鞋，賽後湯普森與勇士球員們擁抱，畫面讓球

NBA／本季首度先發就建功！火箭伊森：教練終於信任我

火箭前鋒伊森（Tari Eason）今日在耶誕大戰對上湖人的比賽中，迎來本季首度先發，開賽就領軍打出18：8的攻勢，幫助火箭以119：96大勝湖人。賽後，伊森對於能獲得先發機會，特別向火箭教頭尤多卡（

NBA／耶誕大戰遭火箭痛宰！ 湖人主帥怒批球隊「不夠在乎」

湖人今日在耶誕大戰坐鎮主場，卻以96：119慘敗火箭，吞下近期3連敗。賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）語氣嚴厲，直指球隊當前最大問題在於「不夠在乎」。 「這是最讓我感到困擾的地方。我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。