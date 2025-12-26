快訊

NBA／湖人慘敗詹姆斯直接離場 唐西奇：需要5人共同努力才能贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人耶誕大戰慘敗，唐西奇賽後說需要場上5人一起承擔。 美聯社
湖人隊今天與火箭隊在耶誕大戰交手，不過從開賽就被對手一路壓制，最終也以23分差距吞下敗仗，賽後湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）未受訪就離開球場，唐西奇（Luka Doncic）則強調，輸球不是一兩個人的問題，而贏球需要五個人共同努力才做得到。

湖人今天在主場迎戰火箭，但防守端的老問題再度發生，讓火箭在首節就猛轟37分，前三節打完也已經落後到18分，比賽也提前進入垃圾時間，談到球隊的糟糕表現，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後更是說出重話，指出會讓球員在周末的練球中感到難受，也不允許球隊在剩餘的53場比賽中再打出這樣的比賽內容。

對於瑞迪克批評球隊不夠在乎那些應該做的事情以及正在建立的球隊文化，唐西奇在賽後也認同瑞迪克需要做出改變的說法，「我認為我們需要談談這個問題，瑞迪克說會讓我們感到不舒服，確實我們應該要如此。畢竟輸球不是一、兩個人的問題，是需要五個人共同努力才能夠成就偉大。」

唐西奇坦言，雖然目前還不知道要做出哪些具體改變，但球隊目前確實需要做一些變化，這也必須從他自己先開始，「大家都必須要打得更拚才行，首先要從我自己做起。」

湖人 JJ Redick LeBron James Luka Doncic

