NBA／湯普森和勇士球員們擁抱致意 柯瑞感嘆：永遠不會習慣

曾效力勇士隊13年的獨行俠隊湯普森（Klay Thompson）重返勇士主場打耶誕大戰。「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）特地換上湯普森的安踏代言球鞋，賽後湯普森與勇士球員們擁抱，畫面讓球迷們相當感動。

湯普森上季曾在勇士主場出賽2場，本季獨行俠只有1場比賽在勇士主場。目前沒代言球鞋的柯瑞特地穿上湯普森代言的安踏球鞋。

賽前柯瑞、湯普森和格林（Draymond Green）聚在一起，柯瑞直言，「勇士球迷真的什麼都不會錯過，尤其是浪花兄弟的粉絲。每次我們能在同一個場合出現，那種時刻一定都特別有情感，格林也一樣，那真的很酷，毫無疑問。」

本場比賽勝利由勇士帶走，湯普森賽後和勇士球員們擁抱，其中有許多並肩作戰過的前隊友。柯瑞有感而發，「老實說，看湯普森出現在別的地方，永遠都不會習慣。但我們也都專注當下，我們都是競爭心很強的人，不管身處什麼位置、什麼球隊，都還是覺得自己能贏，還有很多事要完成。更像是在提醒你一路走來的旅程，不會特別放大。」

這是湯普森第3次以獨行俠球員身分在勇士主場打球，他說，「在耶誕節這天展現我們的實力，感覺是很棒的日子。當然情緒已經不像第一次那麼強烈，但每次回來看到這麼多熟悉面孔，還是很開心。」