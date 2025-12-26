NBA／56分16籃板15助攻！「地表最強」約柯奇狂寫耶誕大戰逆天紀錄 史上第一人

Nikola Jokic 位置 中鋒 得分 29.8 籃板 12.1 助攻 11 抄截 1.43

「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）在今天耶誕大戰狂轟56分16籃板15助攻的驚天數據，其中18分出現在延長賽，刷新柯瑞（Stephen Curry）所保持的NBA單一延長賽最高得分紀錄（包含季後賽），帶領第四節浪費15分領先優勢的金塊重新找回希望，在驚濤駭浪中以142比138艱辛收下主場勝利。

金塊避免連敗的同時也終結對手3連勝，依然維持西區第3地位，領先灰狼2.5場。

約柯奇不僅寫下延長賽得分紀錄，他還成為史上首位在耶誕大戰達成50分大三元的球員；約柯奇還是史上第一位達成「55分15籃板15助攻」如此驚人數據的球員。

此外， 約柯奇56分創下耶誕大戰史上第3高得分紀錄，僅次於1984年尼克得分機器金恩（Bernard King）對籃網的的60分，以及1961年費城勇士張伯倫（Wilt Chamberlain）對尼克2度延長的59分；約柯奇成為史上第5位在耶誕大戰至少飆50分的球員。另外兩位分別是2023年的唐西奇（Luka Doncic）和1966年的貝瑞（Rick Barry）。

約柯奇全場56分刷新自己和亞歷山大保持的聯盟本季最高得分紀錄；上季也是在對灰狼的2度延長賽中，約柯奇狂砍61分10籃板10助攻，這讓他成為史上首位多次達成「55分+大三元」的球員。

NIKOLA JOKIĆ WITH VIDEO GAME STATS ON CHRISTMAS DAY 🤯



🃏 56 PTS

🃏 16 REB

🃏 15 AST

🃏 2 BLK

🃏 4 3PM



THE FIRST 55/15/15 GAME IN NBA HISTORY 🚨 pic.twitter.com/8LPXlFWO6V — NBA (@NBA) 2025年12月26日

今年賽季前兩次交手都擊敗灰狼的金塊，耶誕大戰於自家再次交手，約柯奇首節狂飆18分，愛德華（Anthony Edwards）也進帳14分，兩大球星上演互轟秀，金塊靠著更好的團隊命中率取得32比29領先；藍道（Julius Randle）第二節獨拿9分，帶動灰狼一度超前8分，但穆雷（Jamal Murray）不甘示弱，在這一節也回敬9分，上半場結束幫助金塊仍握有兩分領先優勢。

第三節約柯奇和穆雷聯手出擊，合力攻下20分，加上迫使灰狼團隊命中率僅36.4%，金塊趁勢拉開比分，一直到第四節剩下不足6分鐘更握有15分領先優勢。然而受到右肩傷勢影響的愛德華卻在此時率隊展開反擊，個人狂轟13分，包含剩下1.1秒在底線飆進的石破天驚三分彈，灰狼這波24比9的猛烈進攻，一口氣將比賽逼進延長。

延續這股氣勢，愛德華延長賽一開打就拿下7分，灰狼9比0開局，眼看金塊到手的勝利要溜走，約柯奇再度挺身而出，先是連續砍進三分球，帶動一波13比2的大逆襲之後，又不斷製造對手麻煩站上罰球線，搭配穆雷的關鍵三分球，最終仍是把勝利收在懷裡。約柯奇打滿整個延長賽，3投全中加上11罰中10，狂攻18分之多，靠一人之力彌補了替補群熄火的問題。

穆雷這場比賽也扮演約柯奇最重要的副手角色，全場轟進9記三分球，攻下35分10助攻，同樣刷新耶誕大戰最多三分球紀錄，原紀錄是柯瑞、唐西奇、艾倫（Grayson Allen）和米爾斯（Patty Mills）4人保持的8顆；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）19分。金塊團隊一共轟進19顆三分球，比灰狼多出7球。

JAMAL MURRAY BROUGHT THE HEAT TO CHRISTMAS DAY!



🔥 35 PTS

🔥 10 AST

🔥 9 3PM (most ever in Christmas Day game)



He joins Luka Dončić and Tracy McGrady with the only 35-PT, 10-AST, 5-3PM games in #NBAXmas history. pic.twitter.com/LithevHmF5 — NBA (@NBA) 2025年12月26日

延長賽吞下2次技術犯規被迫離場的愛德華，最終還是沒有成為致勝英雄，他25投14中包含5顆三分球、13罰11中拿到44分6籃板3助攻3抄截；藍道32分7籃板6助攻3抄截，愛克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）21分4籃板4助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）9分12籃板，里德（Naz Reid）和海蘭德（Bones Hyland）各拿13分、11分。