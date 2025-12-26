NBA／耶誕大戰遭火箭痛宰！ 湖人主帥怒批球隊「不夠在乎」

湖人今日在耶誕大戰坐鎮主場，卻以96：119慘敗火箭，吞下近期3連敗。賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）語氣嚴厲，直指球隊當前最大問題在於「不夠在乎」。

「這是最讓我感到困擾的地方。我們不夠在乎去做那些必要的事情，也不夠在乎要成為一支職業球隊。我一直在談文化，一直在說一支好球隊應該像一個有機體一樣運作，那種狀態可以改變。但我們現在沒有。」瑞迪克表示。

事實上，湖人開賽就落於下風，首節一度以8：18落後，第一節結束時已陷入25：37的雙位數劣勢，下半場甚至一度被領先擴大至20分。

此外，湖人在籃板、防守與進攻執行力全面失守，加上里夫斯（Austin Reaves）因小腿傷勢提前退場，讓戰況雪上加霜。

賽後，瑞迪克再次重申球隊表現完全不及格，並坦言已向球員預告，接下來將會有一場「不舒服的訓練」。

瑞迪克強調，「今天的關鍵字只有兩個，努力和執行力。當我們在這兩件事上做到高水準時，我們是一支好球隊；當做不到時，我們就是一支糟糕的球隊，而今晚，我們就是一支糟糕的球隊。這從比賽一開始就看得出來。」