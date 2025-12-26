快訊

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／耶誕大戰遭火箭痛宰！ 湖人主帥怒批球隊「不夠在乎」

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞迪克直指湖人當前最大問題在於「不夠在乎」。 路透。
瑞迪克直指湖人當前最大問題在於「不夠在乎」。 路透。

本場賽事

-

:

-

載入中...

湖人今日在耶誕大戰坐鎮主場，卻以96：119慘敗火箭，吞下近期3連敗。賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）語氣嚴厲，直指球隊當前最大問題在於「不夠在乎」。

「這是最讓我感到困擾的地方。我們不夠在乎去做那些必要的事情，也不夠在乎要成為一支職業球隊。我一直在談文化，一直在說一支好球隊應該像一個有機體一樣運作，那種狀態可以改變。但我們現在沒有。」瑞迪克表示。

事實上，湖人開賽就落於下風，首節一度以8：18落後，第一節結束時已陷入25：37的雙位數劣勢，下半場甚至一度被領先擴大至20分。

此外，湖人在籃板、防守與進攻執行力全面失守，加上里夫斯（Austin Reaves）因小腿傷勢提前退場，讓戰況雪上加霜。

賽後，瑞迪克再次重申球隊表現完全不及格，並坦言已向球員預告，接下來將會有一場「不舒服的訓練」。

瑞迪克強調，「今天的關鍵字只有兩個，努力和執行力。當我們在這兩件事上做到高水準時，我們是一支好球隊；當做不到時，我們就是一支糟糕的球隊，而今晚，我們就是一支糟糕的球隊。這從比賽一開始就看得出來。」

湖人 JJ Redick 火箭

相關新聞

NBA／56分16籃板15助攻！約柯奇狂寫耶誕大戰逆天紀錄 史上第一人

「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）在今天耶誕大戰狂轟56分16籃板15助攻的驚天數據，其中18分出現在延長賽，刷新NBA單一延長賽最高得分紀錄，帶領第四節浪費15分領先優勢的金塊重新找回希

NBA／馬刺三殺雷霆展現爭冠實力 溫班亞瑪：賽季都還沒過半

本賽季一度被認為有機會挑戰勇士單季73勝聯盟紀錄的衛冕軍雷霆，如今夢想卻遭到馬刺一步一步擊碎，今天馬刺在耶誕大戰中於福克...

NBA／坦承遭到馬刺壓制 雷霆SGA：我們該回家照照鏡子

馬刺今天在耶誕大戰以15分差距拿下近13天來對戰雷霆的第3勝，且近兩勝還合計贏了35分，今天攻下22分的雷霆一哥亞歷山大...

NBA／詹皇忙抱怨變湖人累贅？ 正負值湖人生涯最爛全隊最差

湖人隊今天在耶誕大戰被火箭隊以119：96血虐，40歲老將詹姆斯（LeBron James）正負值-33寫下湖人生涯最差紀錄。比賽中他向裁判抱怨，導致湖人「4防5」的畫面被網友瘋傳。 詹姆斯上場

NBA／談將帥衝突已緩解 柯瑞穿湯普森球鞋出賽稱倉庫找到的

勇士在前一場與魔術之戰爆發了主帥柯爾（Steve Kerr）與明星前鋒格林（Draymond Green）的場邊衝突後，...

NBA／耶誕大戰遭火箭痛宰！ 湖人主帥怒批球隊「不夠在乎」

湖人今日在耶誕大戰坐鎮主場，卻以96：119慘敗火箭，吞下近期3連敗。賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）語氣嚴厲，直指球隊當前最大問題在於「不夠在乎」。 「這是最讓我感到困擾的地方。我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。