NBA／雖敗猶榮！柯瑞肯定狀元佛雷格：聯盟未來令人放心

Stephen Curry 位置 後衛 得分 28.4 籃板 4.18 助攻 4.3 抄截 1.27

獨行俠今日在耶誕大戰作客勇士，儘管最終以116：126吞敗，但狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）的表現，仍贏得格林（Draymond Green）與柯瑞（Stephen Curry）的高度評價。

賽前，勇士前鋒格林在《ESPN》節目《Inside the NBA》中，毫不掩飾自己對佛雷格的欣賞之情，「有一點我真的很欣賞他，那就是他在場上兩端都能影響比賽。無論進攻或防守，他都全力以赴。達拉斯的未來，因為佛雷格而非常光明。」

不僅如此，勇士當家球星柯瑞也在《NBA on ESPN》賽後訪問中，給予佛雷格肯定，「他就是一名真正的籃球員，一名競爭者，你會忘記他其實還很年輕，因為他在場上的存在感實在太強了。」

柯瑞接著強調，「他的未來非常光明。我很高興他能在第一個賽季，就體驗這樣的舞台，感受什麼叫做鎂光燈。這個聯盟的未來令人放心。」

本場比賽，佛雷格上陣35分鐘，繳出27分、6籃板、5助攻、1火鍋的成績，整體投籃命中率高達61.9%。