不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

NBA／詹皇忙抱怨變湖人累贅？ 正負值湖人生涯最爛全隊最差

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

湖人隊今天在耶誕大戰被火箭隊以119：96血虐，40歲老將詹姆斯（LeBron James）正負值-33寫下湖人生涯最差紀錄。比賽中他向裁判抱怨，導致湖人「4防5」的畫面被網友瘋傳。

詹姆斯上場32分鐘，13投7中，拿下18分5助攻2籃板2抄截1阻攻。末節9分多鐘詹姆斯上籃沒進，始終沒看見詹皇回防，讓火箭進攻5打4。球出界後鏡頭轉到詹姆斯，他還在和裁判吵架，大喊：「那是一個犯規，兄弟。」

《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）指出，詹姆斯比賽結束後沒接受訪問就離開。詹姆斯這場正負值-33創加盟湖人後最差，同時是生涯第3差，僅次2018年1月對灰狼隊的-39、2016年1月對勇士的-34。

值得一提的是，湖人本季累積正負值最好的是里夫斯（Austin Reaves）+57，唐西奇（Luka Doncic）+29也有第4；反觀詹姆斯-59全隊最爛、倒數第2的肯奈特（Dalton Knecht）-54，但肯奈特本季上場時間不多。

