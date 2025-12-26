NBA／輸到哭成動力！愛德華透露「垃圾話」風格源自童年時期

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華揭露其場上垃圾話風格與競爭心態，源自他童年時期一段充滿眼淚的成長經歷。 路透。

灰狼一哥「蟻人」愛德華Anthony Edwards）以強悍得分爆發力與毫不掩飾的自信，成為聯盟最具話題性的年輕球星之一。近日，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）分享了一段愛德華的專訪片段，揭露其場上垃圾話風格與競爭心態，其實源自他童年時期一段充滿眼淚的成長經歷。

訪談在灰狼耶誕大戰對上金塊賽前進行，當被問到垃圾話文化從何而來時，愛德華回憶起自己在亞特蘭大祖母家後院，與哥哥們對戰的童年往事。

愛德華坦言，自己從小幾乎從未贏過哥哥們，身體與實力的劣勢，讓他只能用「說話」來保護自己，「我小時候在外婆家的後院，跟哥哥們打球，我從來沒贏過他們。他們每次都贏，所以我唯一能做的，就是試著用垃圾話鑽進他們的腦袋裡。」

「說白了，我只是想靠自己站起來，因為我每次輸球都會哭。」愛德華直言，當時自己經常輸到落淚，

愛德華進一步透露，母親在這段成長過程中，給了他至關重要的一課，「我會跑進屋裡找我媽，然後一直哭，因為我怎麼樣都打不贏哥哥們。她就跟我說：『你得自己想辦法。』」

正是這樣的家庭教育，讓愛德華逐漸學會把挫折轉化成競爭力，也塑造出他如今在場上毫不退讓、敢於對抗任何對手的心態。

現年24歲的愛德華，本季場均攻下28.7分（生涯新高）、5籃板、3.8助攻、1.3抄截、0.9火鍋（生涯新高）、3.3顆三分球的表現，整理投籃命中率49%（生涯新高），三分命中率40.4%（生涯新高），成為灰狼進攻核心與精神領袖。

愛德華 灰狼 金塊 Anthony Edwards ESPN

