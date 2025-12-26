NBA／現役第5人！柯瑞達成生涯26000分 下個目標超越KG

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞達成生涯26000分的得分里程碑，史上第22人達標。 路透社
勇士今天在耶誕大戰順利擊退獨行俠奪下2連勝，喜上加喜的是，當家球星柯瑞（Stephen Curry）這場比賽拿下23分，達成生涯26000分的重要得分里程碑，史上第22人達標，也是第5位達此大關的現役球星。

另外4人分別是詹姆斯（LeBron James）的42429分、杜蘭特（Kevin Durant）的31201分、哈登（James Harden）的28388分和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的26638分。

柯瑞目前累積到26011分，下一個目標將是超越賈奈特（Kevin Garnett）的26071分，以他本季場均28.7分推算，剩下50場例行賽有機會再追加至少1000分，進而挑戰成為史上第14位達標27000分的球員。

柯瑞在過往11次耶誕大戰中表現都相當低迷，場均僅17.6分6.4助攻，三分球命中率低到僅有28%，也導致勇士戰績只有4勝7敗；在今天對獨行俠的比賽中，柯瑞的投籃狀態依舊不理想，18投6中包含三分球10投2中，靠著9罰全中才勉強突破20分。

談到生涯第12次出征耶誕大戰，柯瑞也表達感謝之意。「這是莫大的榮幸，我永遠不會把這視為理所當然。」

對於勇士能用團隊33次助攻拿下近期可貴的3連勝，柯瑞表示：「這正是展現了我們一直以來的努力成果，我們最近這段時間的比賽狀態很不錯。」

