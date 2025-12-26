NBA／雷霆3連敗馬刺無解？威廉斯：追分太執著「萬福瑪利亞」

《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）在《Get Up》節目中直言，今天對馬刺的耶誕大戰對雷霆是一場「非贏不可的比賽」。然而，雷霆今天仍以102：117再度不敵馬刺，吞下近13天內雙方交手的第三敗，且近兩戰合計輸了35分，雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）賽後也點出馬刺難以對付的原因。

威廉斯在賽後記者會上，提到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）對比賽的全面干擾，「他們隊上有一個身高7呎5吋的傢伙，直接佔據了場上大量空間。而進攻端，他們是以團隊方式在打球。」

比賽轉捩點出現在第三節，雷霆單節以19：26落後，比分逐漸被拉開，末節更一度陷入17分落後。對此，威廉斯坦言，球隊在急於追分時反而偏離了進攻原則。

「當你真的很想贏下比賽時，我們反而有點迷失了。接下來每一個回合，我們都在嘗試『萬福瑪利亞』，而不是遵循進攻原則。」

威廉斯進一表示，「只要我們照著進攻節奏走，其實都能得到不錯的出手機會，那段時間大概投丟了五、六顆完全空檔的三分球。這影響了我們的回防，最後情況就一路惡化下去。」

威廉斯此役上陣29分鐘，12分、2籃板、6助攻、2抄截的成績，整體投籃命中率僅38.5%。