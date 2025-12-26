NBA／超越勇士73勝夢碎？ 「雷霆完全體」竟打出0勝4敗

雷霆隊今天在耶誕大戰以102：117輸給馬刺隊，原本劍指勇士隊73勝紀錄的雷霆，在全部主力歸隊的情況下，竟打出0勝4敗戰績。雷霆目前26勝5敗，若要超越73勝紀錄，只能再輸3場。

雷霆在主力球員都健康的情況下，推出的先發陣容是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、多特（Luguentz Dort）、威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、哈爾因斯坦（Isaiah Hartenstein）。

這5人先發的情況下，雷霆輸馬刺3場、灰狼隊1場。當被問到為何對上馬刺苦手，威廉斯點名溫班亞瑪（Victor Wembanyama），「他們隊上有一個身高7呎5吋的傢伙（溫班亞瑪），場上佔很大空間，防守端就是那種影響力，進攻端他們以團隊方式打球。」

威廉斯還提到球隊最近迷失方向，「真的很想贏球時，我們反而忘記重點，每一波進攻都想硬來，而不是遵守進攻的基本原則。其實每次按進攻流程跑，都能得到很好的出手機會。」

「有一段時間我們大概連續投丟5、6顆完全空檔的三分球。我覺得正是因為沒投進，導致我們也沒做好防守，事情就這樣一路失控，越滾越大。」