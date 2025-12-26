NBA／尼克「耶誕救世主」降臨！二年級生科萊克引網熱議

尼克今日於耶誕大戰坐鎮主場。其中2年級生科萊克（Tyler Kolek）化身「耶誕救世主」，在一度落後騎士17分的情況下，最終以126：124擊敗對手。賽後，科萊克也將功勞歸功於總教練布朗（Mike Brown）。

科萊克此役替補上陣，出賽24分鐘，攻下16分、3籃板、9助攻，命中4顆三分球，整體投籃命中率高達55.6%，三分球命中率更高達80%，正負值＋24為全場最高。其中11分集中在第四節，包含關鍵追平與超前三分球，迅速在社群媒體上掀起「耶誕節救世主」的討論熱潮。

TYLER KOLEK WAS UNREAL TODAY!



16 PTS (11 in 4Q)

9 AST

4 3PM



NYK's 17-PT 4Q comeback is the largest in a #NBAXmas game of the play-by-play era 🚨 pic.twitter.com/CTVG0MDFfD — NBA (@NBA) 2025年12月25日

談到自己的成長，科萊克將功勞歸給布朗，「真的沒有比這樣更好的時刻了。他對我要求很嚴格。你會希望教練盯著你，如果他不管你，那才是真正的問題。」

《ESPN》記者邦特普斯（Tim Bontempts）賽後也在社群媒體寫道，「這對騎士來說是一場非常難吞下的失利，他們原本看起來就快要扭轉近期的低潮。『Tyler Kolek體驗』仍持續成為一項令人驚艷的發展。」

不僅如此，《Legion Hoops》記者歐提茲（jacob ortiz）也讚嘆道，「當科萊克拯救耶誕節的時候，你人在哪裡？」

此外，科萊克也談到身為控衛的角色定位，「當你是控球後衛，你就是教練的延伸。如果他想把訊息傳達給球隊，他就會先對你說。」

「也許不是只針對你，但那是為了讓整支球隊聽進去。」科萊克表示。