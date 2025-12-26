快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

NBA／尼克「耶誕救世主」降臨！二年級生科萊克引網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克2年級生科萊克化身「耶誕救世主」。 美聯社
尼克2年級生科萊克化身「耶誕救世主」。 美聯社

尼克今日於耶誕大戰坐鎮主場。其中2年級生科萊克Tyler Kolek）化身「耶誕救世主」，在一度落後騎士17分的情況下，最終以126：124擊敗對手。賽後，科萊克也將功勞歸功於總教練布朗（Mike Brown）。

科萊克此役替補上陣，出賽24分鐘，攻下16分、3籃板、9助攻，命中4顆三分球，整體投籃命中率高達55.6%，三分球命中率更高達80%，正負值＋24為全場最高。其中11分集中在第四節，包含關鍵追平與超前三分球，迅速在社群媒體上掀起「耶誕節救世主」的討論熱潮。

談到自己的成長，科萊克將功勞歸給布朗，「真的沒有比這樣更好的時刻了。他對我要求很嚴格。你會希望教練盯著你，如果他不管你，那才是真正的問題。」

《ESPN》記者邦特普斯（Tim Bontempts）賽後也在社群媒體寫道，「這對騎士來說是一場非常難吞下的失利，他們原本看起來就快要扭轉近期的低潮。『Tyler Kolek體驗』仍持續成為一項令人驚艷的發展。」

不僅如此，《Legion Hoops》記者歐提茲（jacob ortiz）也讚嘆道，「當科萊克拯救耶誕節的時候，你人在哪裡？」

此外，科萊克也談到身為控衛的角色定位，「當你是控球後衛，你就是教練的延伸。如果他想把訊息傳達給球隊，他就會先對你說。」

「也許不是只針對你，但那是為了讓整支球隊聽進去。」科萊克表示。

科萊克 騎士 布朗 歐提茲 尼克 Kolek Tyler

相關新聞

NBA／馬刺三殺雷霆展現爭冠實力 溫班亞瑪：賽季都還沒過半

本賽季一度被認為有機會挑戰勇士單季73勝聯盟紀錄的衛冕軍雷霆，如今夢想卻遭到馬刺一步一步擊碎，今天馬刺在耶誕大戰中於福克...

NBA／坦承遭到馬刺壓制 雷霆SGA：我們該回家照照鏡子

馬刺今天在耶誕大戰以15分差距拿下近13天來對戰雷霆的第3勝，且近兩勝還合計贏了35分，今天攻下22分的雷霆一哥亞歷山大...

NBA／上半場就10失誤加里夫斯傷退 湖人不敵火箭吞本季最長3連敗

湖人今天在耶誕大戰中於主場迎戰火箭，不過卻從開賽後就一路挨打，最終火箭在湯普森（Amen Thompson）、杜蘭特（K...

NBA／獨行俠戴維斯又傷退 勇士老將霍福特爆發耶誕大戰奪勝

獨行俠隊今天在耶誕大戰作客勇士隊，明星長人戴維斯（Anthony Davis）又因腹股溝受傷，只打11分鐘就提前退場。儘管有效限制柯瑞（Stephen Curry）火力，但少了戴維斯的獨行俠終場仍以1

NBA／耶誕奇蹟！尼克末節演17分逆轉秀 教頭誇「本季最棒勝利」

尼克今日於耶誕大戰坐鎮主場，憑藉當家後衛布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻接管比賽，加上板凳球員的出色發揮，在一度落後騎士17分的情況下，上演戲劇性逆轉，最終以126：124擊敗對手。令尼克

NBA／超越勇士73勝夢碎？ 「雷霆完全體」竟打出0勝4敗

雷霆隊今天在耶誕大戰以102：117輸給馬刺隊，原本劍指勇士隊73勝紀錄的雷霆，在全部主力歸隊的情況下，竟打出0勝4敗戰績。雷霆目前26勝5敗，若要超越73勝紀錄，只能再輸3場。 雷霆在主力球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。