快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／坦承遭到馬刺壓制 雷霆SGA：我們該回家照照鏡子

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆一哥亞歷山大直言，會連輸同一支球隊3次就代表技不如人。 美聯社
雷霆一哥亞歷山大直言，會連輸同一支球隊3次就代表技不如人。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 32.5
籃板 4.83
助攻 6.6
抄截 1.48

2025-2026賽季

馬刺今天在耶誕大戰以15分差距拿下近13天來對戰雷霆的第3勝，且近兩勝還合計贏了35分，今天攻下22分的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就直言，會連輸同一支球隊3次就代表技不如人，現在雷霆球員也該回家照照鏡子，重新審視自己。

雷霆今年開季前25場比賽一度拿下24勝1敗佳績，不過在過去6場比賽卻一口氣吞下4敗，其中3場都還是輸給馬刺，包括NBA季中錦標賽4強賽以2分之差輸球，近兩戰在客場與主場交手則分別以20分和15分差距吞敗。

對於近兩年球隊罕見的在某一個對戰組合中遭到對手壓制，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）坦言，今天輸球與球員手感無關，純粹就是表現不如對手，「我不認為這不是一場投進或投不進的結果，他們在執行面確實做得比我們更好，整體表現也更加出色，這就是他們贏球的原因。我永遠不會因為有沒有進球，就去不尊重自己或是對手今天的發揮。」

雷霆一哥亞歷山大今天則是受制於馬刺防守，全場僅有19投7中表現，尤其在對上馬刺小將卡瑟爾（Stephon Castle）時，10次出手更僅命中2球，談到對戰馬刺的劣勢時他說：「如果在很短的時間裡我們連續輸給同一支球隊3次，那就代表對手絕對比我們更好，我們必須繼續提升自己。」

亞歷山大坦言，對現在的雷霆來說贏球已經是過去式，如果想要繼續贏只能變得更好，「從失利中學習是很容易的，但你肯定討厭這種感覺，同時它也會激勵你，我們現在必須回家照照鏡子，從上到下每個人都是如此，如果我們想要實現最終目標，成為一支比現在更好的球隊的話。」

雷霆 馬刺 Shai Gilgeous-Alexander

延伸閱讀

NBA／真的是衛冕軍天敵！馬刺12天內三殺雷霆

NBA／衛少因假摔被聯盟罰2千美元 球迷怒：見過最噁的東西

NBA／亞歷山大連續100場至少20分 持續逼近張伯倫紀錄

NBA／ESPN最新MVP調查出爐 亞歷山大些微領先壓下約柯奇

相關新聞

NBA／馬刺三殺雷霆展現爭冠實力 溫班亞瑪：賽季都還沒過半

本賽季一度被認為有機會挑戰勇士單季73勝聯盟紀錄的衛冕軍雷霆，如今夢想卻遭到馬刺一步一步擊碎，今天馬刺在耶誕大戰中於福克...

NBA／坦承遭到馬刺壓制 雷霆SGA：我們該回家照照鏡子

馬刺今天在耶誕大戰以15分差距拿下近13天來對戰雷霆的第3勝，且近兩勝還合計贏了35分，今天攻下22分的雷霆一哥亞歷山大...

NBA／上半場就10失誤加里夫斯傷退 湖人不敵火箭吞本季最長3連敗

湖人今天在耶誕大戰中於主場迎戰火箭，不過卻從開賽後就一路挨打，最終火箭在湯普森（Amen Thompson）、杜蘭特（K...

NBA／獨行俠戴維斯又傷退 勇士老將霍福特爆發耶誕大戰奪勝

獨行俠隊今天在耶誕大戰作客勇士隊，明星長人戴維斯（Anthony Davis）又因腹股溝受傷，只打11分鐘就提前退場。儘管有效限制柯瑞（Stephen Curry）火力，但少了戴維斯的獨行俠終場仍以1

NBA／耶誕奇蹟！尼克末節演17分逆轉秀 教頭誇「本季最棒勝利」

尼克今日於耶誕大戰坐鎮主場，憑藉當家後衛布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻接管比賽，加上板凳球員的出色發揮，在一度落後騎士17分的情況下，上演戲劇性逆轉，最終以126：124擊敗對手。令尼克

NBA／超越勇士73勝夢碎？ 「雷霆完全體」竟打出0勝4敗

雷霆隊今天在耶誕大戰以102：117輸給馬刺隊，原本劍指勇士隊73勝紀錄的雷霆，在全部主力歸隊的情況下，竟打出0勝4敗戰績。雷霆目前26勝5敗，若要超越73勝紀錄，只能再輸3場。 雷霆在主力球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。