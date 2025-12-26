NBA／尼克唐斯耶誕節雙喜臨門！ 向美國名媛伍茲求婚成功

尼克隊美國時間耶誕節擊敗騎士隊，30歲當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）雙喜臨門，向愛情長跑5年的女友伍茲（Jordyn Woods）求婚成功，完成訂婚。

現年28歲的伍茲是美國社交名媛、電視名人，因出演《凱莉的生活》出名，目前IG追蹤數高達1171萬。兩人透過IG宣布訂婚消息，圖片中可見唐斯單膝下跪求婚，幸福笑容及擁抱畫面閃瞎圍觀網友。

這對情侶2020年就公開交往，伍茲陪伴唐斯走過人生最艱難的時刻，當年唐斯因新冠疫情失去8名家人，包含親生母親。

唐斯過往受訪時曾提到，「我跟伍茲多年前就因為一些共同朋友認識，然後慢慢成為朋友。從那之後，我們的關係一直在成長，變得不只是朋友。」

「剛好那時新冠疫情爆發，帶來很多挑戰，逼我們去決定這段關係要停留在朋友，還是往更深方向走。」唐斯說：「我們選擇後者。」

伍茲也有相同感受，「我覺得能和自己最好的朋友交往，其實很酷。我們了解彼此、懂對方的心，也一起經歷過好日子和壞日子，很多壞日子都一起撐過來。」伍茲2024年為了慶祝交往4周年，還為唐斯寫了一首歌〈Be with You〉。