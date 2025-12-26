快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克唐斯耶誕節雙喜臨門！ 向美國名媛伍茲求婚成功

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯(右)向女友伍茲(左)求婚成功。截圖自唐斯IG
唐斯(右)向女友伍茲(左)求婚成功。截圖自唐斯IG

尼克隊美國時間耶誕節擊敗騎士隊，30歲當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）雙喜臨門，向愛情長跑5年的女友伍茲（Jordyn Woods）求婚成功，完成訂婚。

現年28歲的伍茲是美國社交名媛、電視名人，因出演《凱莉的生活》出名，目前IG追蹤數高達1171萬。兩人透過IG宣布訂婚消息，圖片中可見唐斯單膝下跪求婚，幸福笑容及擁抱畫面閃瞎圍觀網友。

這對情侶2020年就公開交往，伍茲陪伴唐斯走過人生最艱難的時刻，當年唐斯因新冠疫情失去8名家人，包含親生母親。

唐斯過往受訪時曾提到，「我跟伍茲多年前就因為一些共同朋友認識，然後慢慢成為朋友。從那之後，我們的關係一直在成長，變得不只是朋友。」

「剛好那時新冠疫情爆發，帶來很多挑戰，逼我們去決定這段關係要停留在朋友，還是往更深方向走。」唐斯說：「我們選擇後者。」

伍茲也有相同感受，「我覺得能和自己最好的朋友交往，其實很酷。我們了解彼此、懂對方的心，也一起經歷過好日子和壞日子，很多壞日子都一起撐過來。」伍茲2024年為了慶祝交往4周年，還為唐斯寫了一首歌〈Be with You〉。

唐斯(左)、伍茲(右)。 美聯社
唐斯(左)、伍茲(右)。 美聯社

Karl-Anthony Towns 尼克

相關新聞

NBA／馬刺三殺雷霆展現爭冠實力 溫班亞瑪：賽季都還沒過半

本賽季一度被認為有機會挑戰勇士單季73勝聯盟紀錄的衛冕軍雷霆，如今夢想卻遭到馬刺一步一步擊碎，今天馬刺在耶誕大戰中於福克...

NBA／坦承遭到馬刺壓制 雷霆SGA：我們該回家照照鏡子

馬刺今天在耶誕大戰以15分差距拿下近13天來對戰雷霆的第3勝，且近兩勝還合計贏了35分，今天攻下22分的雷霆一哥亞歷山大...

NBA／上半場就10失誤加里夫斯傷退 湖人不敵火箭吞本季最長3連敗

湖人今天在耶誕大戰中於主場迎戰火箭，不過卻從開賽後就一路挨打，最終火箭在湯普森（Amen Thompson）、杜蘭特（K...

NBA／獨行俠戴維斯又傷退 勇士老將霍福特爆發耶誕大戰奪勝

獨行俠隊今天在耶誕大戰作客勇士隊，明星長人戴維斯（Anthony Davis）又因腹股溝受傷，只打11分鐘就提前退場。儘管有效限制柯瑞（Stephen Curry）火力，但少了戴維斯的獨行俠終場仍以1

NBA／耶誕奇蹟！尼克末節演17分逆轉秀 教頭誇「本季最棒勝利」

尼克今日於耶誕大戰坐鎮主場，憑藉當家後衛布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻接管比賽，加上板凳球員的出色發揮，在一度落後騎士17分的情況下，上演戲劇性逆轉，最終以126：124擊敗對手。令尼克

NBA／超越勇士73勝夢碎？ 「雷霆完全體」竟打出0勝4敗

雷霆隊今天在耶誕大戰以102：117輸給馬刺隊，原本劍指勇士隊73勝紀錄的雷霆，在全部主力歸隊的情況下，竟打出0勝4敗戰績。雷霆目前26勝5敗，若要超越73勝紀錄，只能再輸3場。 雷霆在主力球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。