NBA／耶誕奇蹟！尼克末節演17分逆轉秀 教頭誇「本季最棒勝利」

尼克今日於耶誕大戰坐鎮主場，憑藉當家後衛布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻接管比賽，加上板凳球員的出色發揮，在一度落後騎士17分的情況下，上演戲劇性逆轉，最終以126：124擊敗對手。令尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後直言，這或許是「本季最棒的勝利」。

布朗表示，這場勝利意義非凡，「考量到所有背景因素，這也許是我們本季最棒的一場勝利。比賽過程中有太多因素可能讓局面變得混亂。當時其實很容易發生爭吵、互相指責。但大家始終在討論要怎麼找到贏球的方法。」

事實上，尼克第四節一度以91：107落後，但替補球員挺身而出。包括羅賓森（Mitchell Robinson）在有限上場時間內於禁區持續衝搶進攻籃板；克拉克森（Jordan Clarkson）與2年級生科萊克（Tyler Kolek）則在外線連續開火，迅速縮小分差。

布朗對此毫不保留地將功勞歸給替補群，「我們的板凳基本上替我們贏下了這場比賽。他們讓我們在最後關鍵時刻，站在一個可以贏球的位置。」

本場比賽，羅賓森在第四節上場不到5分鐘，卻抓下8個籃板（含4個進攻籃板）、全場進帳13個籃板，徹底改變比賽節奏。

談到關鍵時刻的表現，羅賓森給出最直接的答案，「當比賽變得膠著、你需要一點能量時，就去衝搶籃板。我就是一直衝，有時候就能把球搶下來。」

最終接管比賽的布朗森，此役上陣39分鐘，全場攻下34分、1籃板、4助攻、2抄截、6記三分球，其中14分集中在第四節，包含3記三分球。

布朗森賽後則強調，勝利來自全隊的堅持，「我們一直在奮戰，確實有幾個時刻感覺今晚狀況不太對。但一切要從科萊克、克拉克森和羅賓森開始，他們才是我們贏球的原因。」

克拉克森此役上陣28分鐘，轟下25分、2籃板、3助攻，外帶五顆三分球，整體投籃命中率高達52.9%，三分球命中率50%，正負值＋13為全場次高；科萊克則出賽24分鐘，攻下16分、3籃板、9助攻，命中4顆三分球，整體投籃命中率高達55.6%，三分球命中率更高達80%，正負值＋24為全場最高。

然而，布朗森也坦言，球隊不希望再反覆陷入大幅落後，「我們找到贏球的方法，但這場比賽打得很難看。我們曾落後17分一次，更不想發生兩次，這正顯示了我們是一支怎樣的球隊。我們正在成長，這對我們來說，是非常重要的一步。」