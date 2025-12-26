快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺三殺雷霆展現爭冠實力 溫班亞瑪：賽季都還沒過半

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
板凳出發的溫班亞瑪依然繳出高效率攻守表現。 路透社
板凳出發的溫班亞瑪依然繳出高效率攻守表現。 路透社

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 32.5
籃板 4.83
助攻 6.6
抄截 1.48

2025-2026賽季

本賽季一度被認為有機會挑戰勇士單季73勝聯盟紀錄的衛冕軍雷霆，如今夢想卻遭到馬刺一步一步擊碎，今天馬刺在耶誕大戰中於福克斯（De'Aaron Fox）全場29分領軍下，以117：102擊敗雷霆，短短13天內3度扳倒衛冕軍。

雷霆在今年NBA盃4強賽前，一度以24勝1敗的佳績在聯盟穩居龍頭，更被看好將挑戰公牛的單季72勝與勇士的單季73勝紀錄，不過在過去6場比賽他們卻一口氣吞下4場敗仗，且3場都是敗在馬刺手中，其中包括一場主場、一場客場以及一場中立場地舉行的賽事，讓馬刺儼然成為雷霆的天敵。

在今天猛轟29分幫助馬刺在短短13天內三殺雷霆後，福克斯說：「通常來說，前4名的球隊才是真正的爭冠球隊，我們必須每天不斷進步，我們不會去想季末會發生什麼事情，我們只關注在眼前的每一支隊伍，並努力爭取勝利。」

在拿下8連勝後，馬刺目前以23勝7敗穩居西區第2名，且與雷霆僅剩2.5場勝差，其中今天再度替補出擊攻下19分、11籃板的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）說：「比賽一開始我們在防守端打得有點艱辛，但至少在進攻端福克斯扛起了我們，他是那種可以製造這種局面的球員，當我們陷入僵局時他的作用非常大。」

從季中錦標賽4強歸隊後至今，溫班亞瑪都從板凳出發也幫助球隊連勝不止，談到角色上的轉變他說：「這確實是另外一種不同的比賽角度，會讓你看得更加清楚，包括如何影響比賽，像是陣容輪替、替補上陣，以及某些球員站出來時對比賽走向會產生什麼樣的影響，這真的很有意思。」

談到近期對戰衛冕軍雷霆取得壓倒性的優勢，溫班亞瑪則強調，「我們更專注在接下來的所有賽程，這是一個非常漫長的賽季，現在甚至還沒有過半，所以我不確定現在就去思考那麼長遠的事情，是不是一個明智之舉。」

延伸閱讀

NBA／真的是衛冕軍天敵！馬刺12天內三殺雷霆

平安夜雷霆出擊！港籍車手藏旅館遭逮 桃警強勢掃蕩淨化治安

NBA／溫班亞瑪否認馬刺成雷霆宿敵 強調與霍姆葛倫沒可比性

NBA／馬刺雙殺雷霆大勝20分 還賞衛冕軍本季首次連敗

相關新聞

NBA／馬刺三殺雷霆展現爭冠實力 溫班亞瑪：賽季都還沒過半

本賽季一度被認為有機會挑戰勇士單季73勝聯盟紀錄的衛冕軍雷霆，如今夢想卻遭到馬刺一步一步擊碎，今天馬刺在耶誕大戰中於福克...

NBA／坦承遭到馬刺壓制 雷霆SGA：我們該回家照照鏡子

馬刺今天在耶誕大戰以15分差距拿下近13天來對戰雷霆的第3勝，且近兩勝還合計贏了35分，今天攻下22分的雷霆一哥亞歷山大...

NBA／上半場就10失誤加里夫斯傷退 湖人不敵火箭吞本季最長3連敗

湖人今天在耶誕大戰中於主場迎戰火箭，不過卻從開賽後就一路挨打，最終火箭在湯普森（Amen Thompson）、杜蘭特（K...

NBA／獨行俠戴維斯又傷退 勇士老將霍福特爆發耶誕大戰奪勝

獨行俠隊今天在耶誕大戰作客勇士隊，明星長人戴維斯（Anthony Davis）又因腹股溝受傷，只打11分鐘就提前退場。儘管有效限制柯瑞（Stephen Curry）火力，但少了戴維斯的獨行俠終場仍以1

NBA／耶誕奇蹟！尼克末節演17分逆轉秀 教頭誇「本季最棒勝利」

尼克今日於耶誕大戰坐鎮主場，憑藉當家後衛布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻接管比賽，加上板凳球員的出色發揮，在一度落後騎士17分的情況下，上演戲劇性逆轉，最終以126：124擊敗對手。令尼克

NBA／超越勇士73勝夢碎？ 「雷霆完全體」竟打出0勝4敗

雷霆隊今天在耶誕大戰以102：117輸給馬刺隊，原本劍指勇士隊73勝紀錄的雷霆，在全部主力歸隊的情況下，竟打出0勝4敗戰績。雷霆目前26勝5敗，若要超越73勝紀錄，只能再輸3場。 雷霆在主力球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。