NBA／真的是衛冕軍天敵！馬刺12天內三殺雷霆

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
溫班亞瑪替補出賽在26分鐘內繳出19分、11籃板成績，率馬刺12天內三殺雷霆！ 美聯社
美國職籃NBA衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆擁有聯盟最佳戰績，但本賽季已三次輸給聖安東尼奧馬刺。今天，超級新星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以替補身分出賽，助馬刺117比102力克雷霆。

福克斯（De'Aaron Fox）攻下全場最高的29分，溫班亞瑪在26分鐘內繳出19分、11籃板成績，卡瑟爾（Stephon Castle）也為馬刺貢獻19分。

雷霆在開季強勢取得24勝1敗後，最近六場比賽苦吞四敗，其中三場是輸給馬刺。

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 32.5
籃板 4.83
助攻 6.6
抄截 1.48

2025-2026賽季

儘管當家球星、現任NBA最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下22分，雷霆仍吞下本季主場15場比賽首敗。

雷霆今天開賽手感火燙，前7次出手全數命中，取得18比12領先，但馬刺在首節尾聲打出一波11比0攻勢，以41比36反超，並一路保持領先。

上半場結束時馬刺以69比60領先，三節打完後擴大至95比79。第四節一開始，雷霆以9比2反撲，但始終未能真正威脅馬刺。

目前馬刺戰績提升至23勝7負，位居西區第二，僅次於26勝5負的雷霆。

馬刺 雷霆 Victor Wembanyama Shai Gilgeous-Alexander De'Aaron Fox

