NBA／獨行俠戴維斯又傷退 勇士老將霍福特爆發耶誕大戰奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
明星長人戴維斯傷退，耶誕大戰獨行俠輸給勇士。 路透
明星長人戴維斯傷退，耶誕大戰獨行俠輸給勇士。 路透

獨行俠隊今天在耶誕大戰作客勇士隊，明星長人戴維斯（Anthony Davis）又因腹股溝受傷，只打11分鐘就提前退場。儘管有效限制柯瑞（Stephen Curry）火力，但少了戴維斯的獨行俠終場仍以116：126敗下陣來。

勇士老將中鋒霍福特（Al Horford）暌違21天上場，首節只打5分鐘，外線4投全進拿下12分，勇士首節取得40：28的雙位數領先。

第二節開局獨行俠打出8：0小高潮，就在這時戴維斯在無碰撞情況下退場，後續回報是腹股溝傷勢，戴維斯過去曾被這個傷勢困擾許久。

戴維斯退場後勇士重新建立優勢，半場打完領先13分。末節獨行俠一度追到5分差，但勇士比賽尾聲火力復甦，最終仍以10分之差收下勝利。

勇士一哥柯瑞全場三分球10投僅2中，但靠9罰全中，攻下全隊最高的23分。巴特勒（Jimmy Butler）繳出14分9籃板9助攻的準大三元，板凳4人得分上雙，霍福特只打11分鐘就進帳14分。

獨行俠方面，佛雷格（Cooper Flagg）攻下27分全場最高，板凳暴徒威廉斯（Brandon Williams）砍進26分，戴維斯退場前得到3分3籃板1抄截2阻攻。

