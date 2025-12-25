NBA／不是詹姆斯或喬丹 賈奈特：柯瑞就是GOAT

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）近兩個世紀統治了NBA，兩人都對籃球運動造成巨大影響，不過對籃球名人堂成員賈奈特（Kevin Garnett）來說，柯瑞才是這時代最偉大（GOAT）的球員。

賈奈特在和皮爾斯（Paul Pierce）的Podcast上談論到「最偉大球員」話題，儘管詹姆斯更常被和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）比較，賈奈特強調，已經說過無數遍，個人認為現在就是「柯瑞時代」，當談到遠距離投籃和三分球，一定會談到這位救世主，「他就是這時代的最偉大球員。」

賈奈特還提到，現在聯盟有許多新生代好手，像是湯普森雙胞胎、活塞隊的康寧漢（Cade Cunningham），還有不少潛力新人，比如獨行俠隊的「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）、鵜鶘隊的昆恩（Derik Queen）等，以及明年夏天即將加入的新血，都讓人期待。

「我們會關注泰托姆（Jayson Tatum），會注意布朗（Jaylen Brown），會公認這些公認的癡級巨星，我們還有這群年輕氣盛的球員，聯盟的未來會一片光明。」賈奈特說。