快訊

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

NBA／不是詹姆斯或喬丹 賈奈特：柯瑞就是GOAT

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
名人堂成員賈奈特說柯瑞才是這時代最偉大（GOAT）的球員。 美聯社
名人堂成員賈奈特說柯瑞才是這時代最偉大（GOAT）的球員。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）近兩個世紀統治了NBA，兩人都對籃球運動造成巨大影響，不過對籃球名人堂成員賈奈特（Kevin Garnett）來說，柯瑞才是這時代最偉大（GOAT）的球員。

賈奈特在和皮爾斯（Paul Pierce）的Podcast上談論到「最偉大球員」話題，儘管詹姆斯更常被和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）比較，賈奈特強調，已經說過無數遍，個人認為現在就是「柯瑞時代」，當談到遠距離投籃和三分球，一定會談到這位救世主，「他就是這時代的最偉大球員。」

賈奈特還提到，現在聯盟有許多新生代好手，像是湯普森雙胞胎、活塞隊的康寧漢（Cade Cunningham），還有不少潛力新人，比如獨行俠隊的「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）、鵜鶘隊的昆恩（Derik Queen）等，以及明年夏天即將加入的新血，都讓人期待。

「我們會關注泰托姆（Jayson Tatum），會注意布朗（Jaylen Brown），會公認這些公認的癡級巨星，我們還有這群年輕氣盛的球員，聯盟的未來會一片光明。」賈奈特說。

Stephen Curry LeBron James Kevin Garnett

延伸閱讀

NBA／當代GOAT不是詹皇！ 狼王賈奈特稱現在是「柯瑞時代」

NBA／送勇士袋棍球巨星什麼耶誕禮？ 庫明加：上場時間

NBA／格林、柯爾衝突掩蓋勇士勝利 柯瑞：那是他們之間的事

NBA／「勇士等40年才迎來柯瑞」 柯爾珍惜緣分：永遠不會離開他

相關新聞

NBA／「勇士是殞落的王朝」 柯爾坦言必須認清自己

勇士隊目前以15勝15敗暫居西區第8，總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時形容：「勇士是殞落的王朝」。 「我們不再是2017年那支勇士，不再是稱霸聯盟的那支球隊。」柯爾直言，「我們是一個

NBA／送勇士袋棍球巨星什麼耶誕禮？ 庫明加：上場時間

一年一度的耶誕節到來，勇士隊官方社群向球員們提問：「想送給隊友什麼耶誕禮物？」庫明加（Jonathan Kuminga）說想送給「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）更多上場時間，令網友們哭笑

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而...

NBA／當代GOAT不是詹皇！ 狼王賈奈特稱現在是「柯瑞時代」

勇士隊當家球星柯瑞開創大三分時代，「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）直言，現在聯盟正處柯瑞（Stephen Curry）時代，他是這個時代的GOAT（史上最佳球員）。 當提到GOAT這

NBA／哈登相信快艇「實力比戰績好」 雷納德認35勝目標有用

快艇隊接連擊敗湖人和火箭兩支強隊，目前8勝21敗，爬到西區第13。「大鬍子」哈登（James Harden）受訪時直言，球隊現在的實力比帳面戰績還強。 快艇坐擁球星哈登和雷納德（Kawhi Le

NBA／不是詹姆斯或喬丹 賈奈特：柯瑞就是GOAT

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）近兩個世紀統治了NB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。