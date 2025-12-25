NBA／當代GOAT不是詹皇！ 狼王賈奈特稱現在是「柯瑞時代」

勇士隊當家球星柯瑞開創大三分時代，「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）直言，現在聯盟正處柯瑞（Stephen Curry）時代，他是這個時代的GOAT（史上最佳球員）。

當提到GOAT這個詞，外界第一時間都想到喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James），其中詹姆斯和柯瑞曾連4年在總冠軍賽交手，兩人目前生涯都累積4座冠軍。不過賈奈特認為柯瑞才是這世代的最佳球員；而不是詹姆斯。

賈奈特最近在Podcast節目上談到當今聯盟生態，「我覺得聯盟的年輕球星，現在都開始打出屬於自己的樣子。這句話我講過無數次，我認為我們正處柯瑞時代，他就是這時代的GOAT。當我們談論超遠投籃、三分球，一定要提到那位『超遠三分救世主』，你懂我意思嗎？這就是我看這件事的方式。」

賈奈特接下來點名火箭隊湯普森（Amen Thompson）和活塞隊湯普森（Ausar Thompson）兄弟檔，「這兩個孩子不是突然冒出來的。我們現在看到的是，一堆球星正在聯盟綻放，看康寧漢（Cade Cunningham），活塞隊現在是東區第一，這以前可能想都想不到，但如果一路看他們的成長軌跡，再看對尼克隊的系列賽，就明白現在看到的是什麼。」

賈奈特直言對聯盟的未來感到超級興奮，點名今年新秀佛雷格（Cooper Flagg）、克努佩爾（Kon Knueppel）和昆恩（Derik Queen），還有2026梯新秀。賈奈特接著說，「我們會去看泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown），看這些已經被認證的超級巨星；同時又有一大票年輕飢渴的狼群在後面追，聯盟真的處在很好的狀態。」