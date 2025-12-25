NBA／灰狼愛德華仿效莫蘭特？「開槍」手勢犯大忌 聯盟卻仍未動作

灰狼隊本季在球隊「一哥」愛德華(Anthony Edwards)帶領下，耶誕節前拉出20勝10負排名西區五強隊之林，不過，愛德華似乎被勝利沖昏了頭，於日對尼克比賽，在自家主場第三節投進三分球後，美媒報導他以「開槍」手勢做了慶祝動作，這其實已犯NBA大忌，在影片廣為流傳後，引發網友各種討論，「你很快就會收到罰單了！」、「需要NBA總裁一個解釋！」、「惡魔」、「冷血」。

NBA球員在場上做出開槍動作是不被允許的大忌，而因此受罰最著名球員莫過於灰熊隊莫蘭特(Ja Morant)，就發生在上個球季今年4月初時比賽，莫蘭特因在對勇士隊比賽做出開槍手勢，被聯盟處以7.5萬罰款，而莫蘭特最惡劣的事蹟是，直接在個人直播時兩度亮出真槍而被聯盟禁賽25場，莫蘭特現收斂場上的動作。

如今愛德華做出開槍動作，影片不斷被轉傳發酵中，網友反彈聲浪不小，但目前仍不見聯盟有任何處置動作，有人認為是聯盟因耶誕假期而尚未處理，但也有人說是與莫蘭特差別待遇，但最終愛德華是否因此受罰，恐怕對灰狼產生影響。