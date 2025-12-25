NBA／灰狼愛德華仿效莫蘭特？「開槍」手勢犯大忌 聯盟卻仍未動作
灰狼隊本季在球隊「一哥」愛德華(Anthony Edwards)帶領下，耶誕節前拉出20勝10負排名西區五強隊之林，不過，愛德華似乎被勝利沖昏了頭，於日對尼克比賽，在自家主場第三節投進三分球後，美媒報導他以「開槍」手勢做了慶祝動作，這其實已犯NBA大忌，在影片廣為流傳後，引發網友各種討論，「你很快就會收到罰單了！」、「需要NBA總裁一個解釋！」、「惡魔」、「冷血」。
NBA球員在場上做出開槍動作是不被允許的大忌，而因此受罰最著名球員莫過於灰熊隊莫蘭特(Ja Morant)，就發生在上個球季今年4月初時比賽，莫蘭特因在對勇士隊比賽做出開槍手勢，被聯盟處以7.5萬罰款，而莫蘭特最惡劣的事蹟是，直接在個人直播時兩度亮出真槍而被聯盟禁賽25場，莫蘭特現收斂場上的動作。
如今愛德華做出開槍動作，影片不斷被轉傳發酵中，網友反彈聲浪不小，但目前仍不見聯盟有任何處置動作，有人認為是聯盟因耶誕假期而尚未處理，但也有人說是與莫蘭特差別待遇，但最終愛德華是否因此受罰，恐怕對灰狼產生影響。
Anthony Edwards 3PT celebration. 🥶— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 24, 2025
(h/t @WolvesClips)
pic.twitter.com/ZYel2g2VFi
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言