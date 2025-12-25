快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

NBA／灰狼愛德華仿效莫蘭特？「開槍」手勢犯大忌 聯盟卻仍未動作

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼愛爾華在對尼克比賽，慶祝投進三球比出手槍動作。截圖自畫面
灰狼愛爾華在對尼克比賽，慶祝投進三球比出手槍動作。截圖自畫面

灰狼隊本季在球隊「一哥」愛德華(Anthony Edwards)帶領下，耶誕節前拉出20勝10負排名西區五強隊之林，不過，愛德華似乎被勝利沖昏了頭，於日對尼克比賽，在自家主場第三節投進三分球後，美媒報導他以「開槍」手勢做了慶祝動作，這其實已犯NBA大忌，在影片廣為流傳後，引發網友各種討論，「你很快就會收到罰單了！」、「需要NBA總裁一個解釋！」、「惡魔」、「冷血」。

NBA球員在場上做出開槍動作是不被允許的大忌，而因此受罰最著名球員莫過於灰熊隊莫蘭特(Ja Morant)，就發生在上個球季今年4月初時比賽，莫蘭特因在對勇士隊比賽做出開槍手勢，被聯盟處以7.5萬罰款，而莫蘭特最惡劣的事蹟是，直接在個人直播時兩度亮出真槍而被聯盟禁賽25場，莫蘭特現收斂場上的動作。

如今愛德華做出開槍動作，影片不斷被轉傳發酵中，網友反彈聲浪不小，但目前仍不見聯盟有任何處置動作，有人認為是聯盟因耶誕假期而尚未處理，但也有人說是與莫蘭特差別待遇，但最終愛德華是否因此受罰，恐怕對灰狼產生影響。

相關新聞

NBA／「勇士是殞落的王朝」 柯爾坦言必須認清自己

勇士隊目前以15勝15敗暫居西區第8，總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時形容：「勇士是殞落的王朝」。 「我們不再是2017年那支勇士，不再是稱霸聯盟的那支球隊。」柯爾直言，「我們是一個

NBA／送勇士袋棍球巨星什麼耶誕禮？ 庫明加：上場時間

一年一度的耶誕節到來，勇士隊官方社群向球員們提問：「想送給隊友什麼耶誕禮物？」庫明加（Jonathan Kuminga）說想送給「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）更多上場時間，令網友們哭笑

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而...

NBA／當代GOAT不是詹皇！ 狼王賈奈特稱現在是「柯瑞時代」

勇士隊當家球星柯瑞開創大三分時代，「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）直言，現在聯盟正處柯瑞（Stephen Curry）時代，他是這個時代的GOAT（史上最佳球員）。 當提到GOAT這

NBA／哈登相信快艇「實力比戰績好」 雷納德認35勝目標有用

快艇隊接連擊敗湖人和火箭兩支強隊，目前8勝21敗，爬到西區第13。「大鬍子」哈登（James Harden）受訪時直言，球隊現在的實力比帳面戰績還強。 快艇坐擁球星哈登和雷納德（Kawhi Le

NBA／灰狼愛德華仿效莫蘭特？「開槍」手勢犯大忌 聯盟卻仍未動作

灰狼隊本季在球隊「一哥」愛德華(Anthony Edwards)帶領下，耶誕節前拉出20勝10負排名西區五強隊之林，不過，愛德華似乎被勝利沖昏了頭，於日對尼克比賽，在自家主場第三節投進三分球後，美媒報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。