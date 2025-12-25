NBA／送勇士袋棍球巨星什麼耶誕禮？ 庫明加：上場時間

一年一度的耶誕節到來，勇士隊官方社群向球員們提問：「想送給隊友什麼耶誕禮物？」庫明加（Jonathan Kuminga）說想送給「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）更多上場時間，令網友們哭笑不得。

參加活動的球員抽籤回答該問題，小裴頓（Gary Payton II）抽中荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post），由於波斯特是業餘西洋棋好手，因此小裴頓想送「哈利波特西洋棋盤」。波斯特抽中荷蘭同胞萊昂斯（Malevy Leons），打算送家鄉的好滋味「荷式鬆餅」。

庫明加抽中袋棍球巨星史班瑟，沒花多少時間思考，就說要給史班瑟更多上場時間。事實上，庫明加最近又被總教練柯爾（Steve Kerr）冷凍，史班瑟雖是柯爾愛將，但柯瑞（Stephen Curry）歸隊後上場時間也銳減。

新秀理查德（Will Richard）知道小裴頓很愛KOBE代言鞋，所以打算送這個。梅爾頓（De'Anthony Melton）則要送咖啡店老闆巴特勒（Jimmy Butler）客製化咖啡機。

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則是抽中老大哥柯瑞，他想送柯瑞一趟小島旅行，且要有柯瑞家人和柯瑞最愛的高爾夫球場。