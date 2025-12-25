NBA／哈登相信快艇「實力比戰績好」 雷納德認35勝目標有用

快艇隊接連擊敗湖人和火箭兩支強隊，目前8勝21敗，爬到西區第13。「大鬍子」哈登（James Harden）受訪時直言，球隊現在的實力比帳面戰績還強。

快艇坐擁球星哈登和雷納德（Kawhi Leonard），還有許多經驗豐富的先發等級球員，季前被視為季後賽等級球隊。不料日前竟一度爛到墊底，直到最近2場比賽才有好轉。

昨天快艇以128：108大勝火箭，賽後哈登談到為何認為快艇的實力比帳面戰績還好，「因為我們本來就比較強，我不知道這種戰績是什麼感覺，我一直覺得我們的實力比戰績呈現的還好。接下來有一段主場賽程，這給我們機會要好好把握，多拿幾場勝利。」

快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）日前喊話快艇接下來55場比賽，以35勝20敗為目標，雷納德表示這有激勵到球員，「真的很有幫助，我們都清楚球季一開始輸掉不少比賽。這是很漫長的賽季，只要穿上這件球衣就必須競爭、努力去贏下一場比賽。這就是我引以為傲的地方，我想其他人也一樣。不管輸贏還是平手，我們都沒放棄。」