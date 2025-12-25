NBA／「勇士是殞落的王朝」 柯爾坦言必須認清自己

勇士隊目前以15勝15敗暫居西區第8，總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時形容：「勇士是殞落的王朝」。

「我們不再是2017年那支勇士，不再是稱霸聯盟的那支球隊。」柯爾直言，「我們是一個正在殞落的王朝。我們知道，大家也都知道。」

2016年勇士奪下73勝，總冠軍賽卻輸給騎士隊，休賽季杜蘭特（Kevin Durant）離開雷霆隊加入勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）組成「宇宙勇」，雖例行賽「只有」67勝，但季後賽橫掃千軍以16勝1敗奪冠。

季前勇士設定的目標是西區前4，目前落後第4的湖人隊5場、落後第6的火箭隊3.5場。柯爾表示，「什麼是我們能掌控的？每晚怎麼面對比賽？彼此有多團結？能不能再給自己一次機會？我們去年做到了，即使最後輸灰狼隊，但我還是為那支球隊感到驕傲，如果柯瑞沒受傷，誰知我們能走多遠？」

柯爾強調，「給自己一個機會，就是現在的目標。我們知道自己身在何處，也必須清楚自己是怎樣的球隊，明白什麼有可能做到，而且要為這段掙扎感到驕傲，因為這本來就是人生的一部分。」