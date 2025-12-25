快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

NBA／「勇士是殞落的王朝」 柯爾坦言必須認清自己

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士主帥柯爾(左)、柯瑞(右)。 路透
勇士主帥柯爾(左)、柯瑞(右)。 路透

勇士隊目前以15勝15敗暫居西區第8，總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時形容：「勇士是殞落的王朝」。

「我們不再是2017年那支勇士，不再是稱霸聯盟的那支球隊。」柯爾直言，「我們是一個正在殞落的王朝。我們知道，大家也都知道。」

2016年勇士奪下73勝，總冠軍賽卻輸給騎士隊，休賽季杜蘭特（Kevin Durant）離開雷霆隊加入勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）組成「宇宙勇」，雖例行賽「只有」67勝，但季後賽橫掃千軍以16勝1敗奪冠。

季前勇士設定的目標是西區前4，目前落後第4的湖人隊5場、落後第6的火箭隊3.5場。柯爾表示，「什麼是我們能掌控的？每晚怎麼面對比賽？彼此有多團結？能不能再給自己一次機會？我們去年做到了，即使最後輸灰狼隊，但我還是為那支球隊感到驕傲，如果柯瑞沒受傷，誰知我們能走多遠？」

柯爾強調，「給自己一個機會，就是現在的目標。我們知道自己身在何處，也必須清楚自己是怎樣的球隊，明白什麼有可能做到，而且要為這段掙扎感到驕傲，因為這本來就是人生的一部分。」

勇士 Stephen Curry Steve Kerr

相關新聞

NBA／「勇士是殞落的王朝」 柯爾坦言必須認清自己

勇士隊目前以15勝15敗暫居西區第8，總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時形容：「勇士是殞落的王朝」。 「我們不再是2017年那支勇士，不再是稱霸聯盟的那支球隊。」柯爾直言，「我們是一個

NBA／衛少因假摔被聯盟罰2千美元 球迷怒：見過最噁的東西

聯盟今天宣布，國王隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）昨天與活塞隊交手時假摔，經審查後決定罰款2000美元，球迷們紛紛痛批聯盟判罰雙標，質疑為何不罰亞歷山大（Shai Gilgeous

NBA／「湯普森船長」回來了！帶饒舌天后遊灣區

勇士隊和獨行俠隊明天將上演「耶誕大戰」，在勇士待了11個賽季的湯普森（Klay Thompson）也將「回娘家」，迎接話...

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而...

NBA／耶誕大戰前壞消息 金塊再傷先發前鋒強森

金塊隊明天將迎接和灰狼隊的「耶誕大戰」，不過話題對決前傳壞消息，成傷兵的先發前鋒強森（Cameron Johnson）檢...

NBA／溫班亞瑪否認馬刺成雷霆宿敵 強調與霍姆葛倫沒可比性

馬刺隊在NBA盃擊敗雷霆隊後，又在今天比賽以130：110大勝。這只是雷霆本季輸的第4場比賽，馬刺就佔其中2場。外界開始將馬刺形容為雷霆宿敵和最大敵人，但馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembany

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。