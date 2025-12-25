聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／「湯普森船長」回來了！帶饒舌天后遊灣區
勇士隊和獨行俠隊明天將上演「耶誕大戰」，在勇士待了11個賽季的湯普森（Klay Thompson）也將「回娘家」，迎接話題大戰前他先做了過往在勇士時期最喜歡的活動，駕船遊灣區，還有兩位「嬌客」同行。
勇士將是這場耶誕大戰東道主，湯普森以客隊球員身分回到熟悉的舊金山灣區，把握空檔重溫當「船長」的回憶。他在個人社群上傳了兩段影片，水花隨著船身晃動濺起，影片中美國饒舌天后女友梅根尤物（Megan Thee Stallion）和愛犬也一起入鏡。
湯普森上季轉戰獨行俠，本季是在達拉斯第二個賽季；獨行俠在送超級球星唐西奇（Luka Dončić）到湖人後，戰績不見起色，目前12勝19敗戰績也只排西區第11。
35歲的湯普森本季在球隊角色也漸趨邊緣，開季7場先發後，他近21場比賽有20場是替補出發，場均11.1分是生涯新低，命中率3成69、外線命中率3成53也不及生涯平均表現，不過他曾在勇士立下汗馬功勞，明天的「耶誕大戰」仍是焦點之一。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言