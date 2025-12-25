NBA／「湯普森船長」回來了！帶饒舌天后遊灣區

勇士隊和獨行俠隊明天將上演「耶誕大戰」，在勇士待了11個賽季的湯普森（Klay Thompson）也將「回娘家」，迎接話題大戰前他先做了過往在勇士時期最喜歡的活動，駕船遊灣區，還有兩位「嬌客」同行。

勇士將是這場耶誕大戰東道主，湯普森以客隊球員身分回到熟悉的舊金山灣區，把握空檔重溫當「船長」的回憶。他在個人社群上傳了兩段影片，水花隨著船身晃動濺起，影片中美國饒舌天后女友梅根尤物（Megan Thee Stallion）和愛犬也一起入鏡。

湯普森上季轉戰獨行俠，本季是在達拉斯第二個賽季；獨行俠在送超級球星唐西奇（Luka Dončić）到湖人後，戰績不見起色，目前12勝19敗戰績也只排西區第11。

35歲的湯普森本季在球隊角色也漸趨邊緣，開季7場先發後，他近21場比賽有20場是替補出發，場均11.1分是生涯新低，命中率3成69、外線命中率3成53也不及生涯平均表現，不過他曾在勇士立下汗馬功勞，明天的「耶誕大戰」仍是焦點之一。