快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／衛少因假摔被聯盟罰2千美元 球迷怒：見過最噁的東西

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 路透
衛斯特布魯克。 路透

聯盟今天宣布，國王隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）昨天與活塞隊交手時假摔，經審查後決定罰款2000美元，球迷們紛紛痛批聯盟判罰雙標，質疑為何不罰亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和唐西奇（Luka Doncic）。

比賽最後1分多鐘，活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）左手做出護球動作，衛少隨後摔倒在地，當時裁判沒有吹任何哨音。沒想到聯盟今天宣布，因假摔行為罰衛少2000美元。

消息曝光後，網友們紛紛為衛少報不平，「這是我見過最噁的東西，衛少哨音聯盟最差且幾乎不假摔，還要被罰」、「亞歷山大？唐西奇？18年生涯沒假摔的人竟然被罰」、「根據這個標準，亞歷山大因假摔至少被罰50萬」、「亞歷山大每節都要罰2000」、「真是小丑聯盟」。

值得一提的是，上周國王與拓荒者隊廝殺至最後關頭，衛斯特布魯克防守阿夫迪賈（Deni Avdija）被吹摸毛哨，阿夫迪賈靠著罰球絕殺國王，當時就引發許多球迷不滿，事後聯盟裁判報告還聲稱是正確判決，因此許多球迷感嘆衛少受不公平的對待。

Russell Westbrook 國王

相關新聞

NBA／「湯普森船長」回來了！帶饒舌天后遊灣區

勇士隊和獨行俠隊明天將上演「耶誕大戰」，在勇士待了11個賽季的湯普森（Klay Thompson）也將「回娘家」，迎接話...

NBA／衛少因假摔被聯盟罰2千美元 球迷怒：見過最噁的東西

聯盟今天宣布，國王隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）昨天與活塞隊交手時假摔，經審查後決定罰款2000美元，球迷們紛紛痛批聯盟判罰雙標，質疑為何不罰亞歷山大（Shai Gilgeous

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而...

NBA／耶誕大戰前壞消息 金塊再傷先發

金塊隊明天將迎接和灰狼隊的「耶誕大戰」，不過話題對決前傳壞消息，成傷兵的先發前鋒強森（Cameron Johnson）檢...

NBA／溫班亞瑪否認馬刺成雷霆宿敵 強調與霍姆葛倫沒可比性

馬刺隊在NBA盃擊敗雷霆隊後，又在今天比賽以130：110大勝。這只是雷霆本季輸的第4場比賽，馬刺就佔其中2場。外界開始將馬刺形容為雷霆宿敵和最大敵人，但馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembany

NBA／罰球被惡棍戲弄2次很生氣 詹皇談湖人首連敗：我不知道

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）每次與詹姆斯（LeBron James）交手時都充滿話題，今天太陽與湖人隊交手，布魯克斯再度惹詹皇不開心，且湖人第三節就被打爆，勝利讓布魯克斯帶走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。