NBA／衛少因假摔被聯盟罰2千美元 球迷怒：見過最噁的東西

聯盟今天宣布，國王隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）昨天與活塞隊交手時假摔，經審查後決定罰款2000美元，球迷們紛紛痛批聯盟判罰雙標，質疑為何不罰亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和唐西奇（Luka Doncic）。

比賽最後1分多鐘，活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）左手做出護球動作，衛少隨後摔倒在地，當時裁判沒有吹任何哨音。沒想到聯盟今天宣布，因假摔行為罰衛少2000美元。

So the guy that basically never flops gets a post game tech when clearly the ballhandler truly fully extended his arm into Russ's upper chest area for no other reason than to shed Russ out of his spot he occupied as a defender which by definition is an offensive foul? Yeah ok… https://t.co/wrSut984Mq pic.twitter.com/E09j8byPht — JDJackson (@TheWestWolfPod) December 24, 2025

消息曝光後，網友們紛紛為衛少報不平，「這是我見過最噁的東西，衛少哨音聯盟最差且幾乎不假摔，還要被罰」、「亞歷山大？唐西奇？18年生涯沒假摔的人竟然被罰」、「根據這個標準，亞歷山大因假摔至少被罰50萬」、「亞歷山大每節都要罰2000」、「真是小丑聯盟」。

值得一提的是，上周國王與拓荒者隊廝殺至最後關頭，衛斯特布魯克防守阿夫迪賈（Deni Avdija）被吹摸毛哨，阿夫迪賈靠著罰球絕殺國王，當時就引發許多球迷不滿，事後聯盟裁判報告還聲稱是正確判決，因此許多球迷感嘆衛少受不公平的對待。