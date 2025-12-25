快訊

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

華航機隊／麥道MD-11故障頻傳又難飛 外交購機燙手芋

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士格林(左)、柯爾(右)。 美聯社
勇士格林(左)、柯爾(右)。 美聯社

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而離席，柯爾耶誕節前在一場15分鐘的記者會坦言，當晚並非自己的高光時刻，當下應該保持冷靜，為行動感到後悔，除了向格林道歉，兩人也都和球隊說了抱歉。

勇士明天將和獨行俠隊進行「耶誕大戰」，前一天在主場大通中心訓練後，柯爾受訪提到當地時間周一和格林的衝突，他坦言兩人都是很有競爭心的人，類似事件難免發生，「所以在共事的這12年來，這情況偶爾會出現，我對此並不感到驕傲。」

格林當時主動回到休息室，消化情緒後第四節回到球場；今天柯爾述說從2014年接掌勇士兵符後，和格林建立的深厚關係。柯爾提到，兩人很瞭解彼此，一起打下4座總冠軍，就像先前曾說過，沒有格林是不可能完成這些成就；他稱讚格林對比賽有很大影響力，但自己當天並沒把原始的情緒和憤怒化為動力。

「我們比任何人想的都還要更相似，所以這種情況並非全然罕見。我會說這種程度的爭吵已經好幾年沒發生了，但在合作的12年來，這不是第一次，我們也總能找到方法，不僅重新振作，還能取得更大進步。」柯爾還強調，希望格林能終身是「勇士人」，自己很在意格林，彼此關係就像家人，一起走過高低起伏。

「我的第一目標，老實說，是他能在勇士結束選手生涯，我們能像隊友一樣並肩作戰，直到我們都離開，我也相信這會實現，因為我相信格林，我相信我自己，也相信我們這12年一起建立的一切。」

兩人最近一次的矛盾發生在2016年，作客雷霆隊時在休息室激烈爭執，那也是勇士寫下創紀錄的73勝9敗賽季。

柯爾多次強調，很愛格林以及他為球團、為灣區做的一切，非常欣賞格林對勇士、對自己、對柯瑞（Stephen Curry ）的忠誠，「他想整個職業生涯都待在這，我也如此。」勇士教頭還說，就算20年後兩人已非共事關係，仍會一直支持格林。

勇士 Draymond Green Steve Kerr

延伸閱讀

NBA／格林、柯爾衝突掩蓋勇士勝利 柯瑞：那是他們之間的事

NBA／不滿角色定位長期被迫扛中鋒 勇士格林「感到挫折」

NBA／勇士茶壺風暴浮上檯面！ 格林氣到離場柯爾坦言有「摩擦」

NBA／「勇士等40年才迎來柯瑞」 柯爾珍惜緣分：永遠不會離開他

相關新聞

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而...

NBA／耶誕大戰前壞消息 金塊再傷先發

金塊隊明天將迎接和灰狼隊的「耶誕大戰」，不過話題對決前傳壞消息，成傷兵的先發前鋒強森（Cameron Johnson）檢...

NBA／溫班亞瑪否認馬刺成雷霆宿敵 強調與霍姆葛倫沒可比性

馬刺隊在NBA盃擊敗雷霆隊後，又在今天比賽以130：110大勝。這只是雷霆本季輸的第4場比賽，馬刺就佔其中2場。外界開始將馬刺形容為雷霆宿敵和最大敵人，但馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembany

NBA／罰球被惡棍戲弄2次很生氣 詹皇談湖人首連敗：我不知道

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）每次與詹姆斯（LeBron James）交手時都充滿話題，今天太陽與湖人隊交手，布魯克斯再度惹詹皇不開心，且湖人第三節就被打爆，勝利讓布魯克斯帶走。

NBA／小丑盛讚狀元旗子哥 肯定他成熟的不像年輕球員

獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）在今天以131：130擊敗金塊的比賽中，展現絕佳手感，繳出33分、9籃板、9助攻的全能成績，絕好表現更讓約柯奇（Nikola Jokic）刮目相看，認為佛雷

NBA／湖人「全員不回防」引熱議 主帥點防守缺失和態度問題

湖人隊本季雖然打出19勝9敗佳績，但防守問題依舊存在。今天與太陽隊交手時，第三節竟發生全員不回防的場面，賽後湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也回答不少防守相關提問。 湖人當家球星唐西奇（Lu

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。