聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊先發前鋒強森成傷兵。 美聯社
金塊隊明天將迎接和灰狼隊的「耶誕大戰」，不過話題對決前傳壞消息，成傷兵的先發前鋒強森（Cameron Johnson）檢查結果出爐，右膝骨頭挫傷，將缺陣一段時間。

金塊除了強森成傷兵，原本的先發布勞恩（Christian Braun）因腳踝扭傷，11月13日後就休兵至今，本季開幕戰狂轟50分的葛登（Aaron Gordon）也因大腿傷勢超過一個月免戰。

強森是昨天和獨行俠的比賽受傷，他第四節倒地後，一跛一跛回到板凳席，之後就沒再上陣。金塊原本認為強森是右膝扭傷，今天MRI結果出爐，好消息是強森的膝蓋沒有結構性損傷或是更大傷害，不過骨頭挫傷的狀況仍須休養。

29歲的強森是季前透過交易和波特（Michael Porter Jr.）互換東家，從籃網隊轉戰金塊；本季他28場比賽都先發，場均出賽30.8分鐘，可貢獻11.7分、3.6籃板和2.4助攻。

金塊 灰狼

相關新聞

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而...

NBA／耶誕大戰前壞消息 金塊再傷先發

金塊隊明天將迎接和灰狼隊的「耶誕大戰」，不過話題對決前傳壞消息，成傷兵的先發前鋒強森（Cameron Johnson）檢...

NBA／溫班亞瑪否認馬刺成雷霆宿敵 強調與霍姆葛倫沒可比性

馬刺隊在NBA盃擊敗雷霆隊後，又在今天比賽以130：110大勝。這只是雷霆本季輸的第4場比賽，馬刺就佔其中2場。外界開始將馬刺形容為雷霆宿敵和最大敵人，但馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembany

NBA／罰球被惡棍戲弄2次很生氣 詹皇談湖人首連敗：我不知道

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）每次與詹姆斯（LeBron James）交手時都充滿話題，今天太陽與湖人隊交手，布魯克斯再度惹詹皇不開心，且湖人第三節就被打爆，勝利讓布魯克斯帶走。

NBA／小丑盛讚狀元旗子哥 肯定他成熟的不像年輕球員

獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）在今天以131：130擊敗金塊的比賽中，展現絕佳手感，繳出33分、9籃板、9助攻的全能成績，絕好表現更讓約柯奇（Nikola Jokic）刮目相看，認為佛雷

NBA／湖人「全員不回防」引熱議 主帥點防守缺失和態度問題

湖人隊本季雖然打出19勝9敗佳績，但防守問題依舊存在。今天與太陽隊交手時，第三節竟發生全員不回防的場面，賽後湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也回答不少防守相關提問。 湖人當家球星唐西奇（Lu

