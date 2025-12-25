NBA／耶誕大戰前壞消息 金塊再傷先發

金塊隊明天將迎接和灰狼隊的「耶誕大戰」，不過話題對決前傳壞消息，成傷兵的先發前鋒強森（Cameron Johnson）檢查結果出爐，右膝骨頭挫傷，將缺陣一段時間。

金塊除了強森成傷兵，原本的先發布勞恩（Christian Braun）因腳踝扭傷，11月13日後就休兵至今，本季開幕戰狂轟50分的葛登（Aaron Gordon）也因大腿傷勢超過一個月免戰。

強森是昨天和獨行俠的比賽受傷，他第四節倒地後，一跛一跛回到板凳席，之後就沒再上陣。金塊原本認為強森是右膝扭傷，今天MRI結果出爐，好消息是強森的膝蓋沒有結構性損傷或是更大傷害，不過骨頭挫傷的狀況仍須休養。

29歲的強森是季前透過交易和波特（Michael Porter Jr.）互換東家，從籃網隊轉戰金塊；本季他28場比賽都先發，場均出賽30.8分鐘，可貢獻11.7分、3.6籃板和2.4助攻。