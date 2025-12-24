NBA／溫班亞瑪否認馬刺成雷霆宿敵 強調與霍姆葛倫沒可比性

馬刺隊在NBA盃擊敗雷霆隊後，又在今天比賽以130：110大勝。這只是雷霆本季輸的第4場比賽，馬刺就佔其中2場。外界開始將馬刺形容為雷霆宿敵和最大敵人，但馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）認為，距離兩隊成為宿敵還有很長一段路。

本場比賽溫班亞瑪只打23分鐘，拿下12分5籃板3助攻，中斷連101場比賽有阻攻的紀錄。賽後他透過打鼓，帶動球員及現場觀眾一起慶祝勝利，三方默契十足，結束後歡呼聲響徹整座球場。

溫班亞瑪受訪時否認兩隊是宿敵，「不是說未來不可能變成宿敵，我其實也希望能快點發生，確實是越來越接近了。耶誕節那場比賽，他們大概會比以往任何時候都還要專注，那是一支很有資源的球隊，但我們也會到場迎戰。」

溫班亞瑪還以法國足球為例，強調馬刺與雷霆還不是宿敵，「巴黎聖日耳曼對馬賽，那才是真正的宿敵，這是經過很多年累積出來的，不是說想塑造就塑造。這不會抹煞它是一場好看的對戰，但要稱呼是真正的宿敵，還需要很多東西。」

U19世界盃起，溫班亞瑪與雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）就因為同是獨角獸型球員，經常被外界拿來比較。當被問到雙方是否為競爭關係，溫班亞瑪直言，「沒有，我不會去想那個。至少從籃球層面來看，我們之間沒有什麼可比性。」