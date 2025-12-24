聽新聞
NBA／小丑盛讚狀元旗子哥 肯定他成熟的不像年輕球員
獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）在今天以131：130擊敗金塊的比賽中，展現絕佳手感，繳出33分、9籃板、9助攻的全能成績，絕好表現更讓約柯奇（Nikola Jokic）刮目相看，認為佛雷格展現的成熟度超乎想像。
「他今天手感真的很燙。」約柯奇說道，他本場貢獻29分、14次助攻，他稱讚佛雷格：「但我印象深刻的是他非常沉穩，在場上完全不像年輕球員，看起來像贏過了許多重要比賽，他今天真的很成熟。」
佛雷格本場21投14中，且投進本季新高的四顆三分球，他自嘲道：「因為我的19歲生日過了，自從滿19歲之後，我大概只投丟過一顆三分球吧。」事實上，佛雷格在19歲後的兩場比賽裡三分球7投5中，比起前28場出賽三分命中率23.4%進步顯著。
金塊總教練艾德曼（David Adelman）也對佛雷格表現印象深刻，他說：「他命中很多高難度進球，布朗（Bruce Brown）下半場守他守的很拚，但一名頂級球員總能在防守者頭上把球投進，佛雷格今天就是這樣的選手。」
