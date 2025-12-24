快訊

NBA／罰球被惡棍戲弄2次很生氣 詹皇談湖人首連敗：我不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯(後)、詹姆斯(前)。 路透

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）每次與詹姆斯（LeBron James）交手時都充滿話題，今天太陽湖人隊交手，布魯克斯再度惹詹皇不開心，且湖人第三節就被打爆，勝利讓布魯克斯帶走。

布魯克斯每場比賽都會想辦法惹毛對方主將，對上詹姆斯更是用盡心思。本場比賽詹皇罰球時，布魯克斯故意提前進場違例搞心態，還有一次詹皇罰球後和隊友擊掌，竟然擊到布魯克斯的手，被戲弄的詹皇似乎有點生氣。

詹姆斯受訪時談到輸球原因，「他們進攻打得很順，我們防守不行，就是這樣。」這是湖人本季首次連敗，詹姆斯說，「我不知道，很明顯不會想要一直輸，這是肯定的。希望我們能盡快找回贏球方式。」

上一場比賽布魯克斯對詹姆斯動手，遭裁判驅逐出場，本場比賽相當冷靜，布魯克斯分享心態的轉變，「尊重是你先展現尊重，才會得到尊重。我從一開始就完全進入狀態，從賽前熱身就專注鎖定目標，隨時準備好上場。」

