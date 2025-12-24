NBA／湖人「全員不回防」引熱議 主帥點防守缺失和態度問題

湖人隊本季雖然打出19勝9敗佳績，但防守問題依舊存在。今天與太陽隊交手時，第三節竟發生全員不回防的場面，賽後湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也回答不少防守相關提問。

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）缺陣，里夫斯（Austin Reaves）和艾頓（Deandre Ayton）歸隊，第三節太陽把湖人打爆，比賽時間剩5分多鐘時，出現湖人全員慢吞吞回防的畫面，讓加速衝刺的布克（Devin Booker）輕鬆透過快攻得分。畫面曝光後，引發球迷們熱議。

The ENTIRE Lakers team just walked back on defense…



Embarrassing effort 😬 pic.twitter.com/4TgCnTKTNc — BrickCenter (@BrickCenter_) December 24, 2025

賽後問題聚焦在湖人團隊防守，瑞迪克提到太陽每百回合進攻效率140，每波進攻都能進到禁區。太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）沒有三分投射威脅，瑞迪克疑惑，「我不明白為什麼我們防守站在三分線的威廉斯。」

對於球員們的防守態度，瑞迪克直言，「可以走捷徑，也可以做比較辛苦的事；可以多拚一次，也可以不要；可以衝刺全力回防，也可以不衝。這就是一個選擇。」

當媒體詢問，湖人陣中是否有太陽古德溫（Jordan Goodwin）這種充滿拚勁的球員？瑞迪克回答：「沒有。」值得一提的是，古德溫上季效力湖人，但湖人季前裁掉他。