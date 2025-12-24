快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

NBA／防止「坦隊」刻意擺爛 聯盟研議樂透選秀籤三大措施

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。 美聯社
2025年選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。 美聯社

NBA近年屢遭質疑有球隊刻意「擺爛」影響競爭公平，在本季初爆發的賭博與內線消息風波後，聯盟高層已著手全面檢討相關制度。《ESPN》報導，NBA已開始向各隊老闆與總經理蒐集意見，評估透過調整選秀保護條款和樂透區制度，進一步打擊刻意「坦」的行為。

《ESPN》知名記者Shams Charania報導，聯盟在上週的董事會（Board of Governors）會議中，向各球團簡報多項可能的改革方向，這個討論背景源於今年爆出的賭博醜聞，美國聯邦檢方先前起訴邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）、波特蘭拓荒者教練畢拉普斯（Chauncey Billups）和前球員瓊斯（Damon Jones），指控他們涉及不當資訊流通與操縱表現。聯盟除了強化內線消息與傷兵回報規範外，也同步將焦點轉向與賭博行為密切相關的「擺爛」問題。

消息人士指出，近年來多支球隊為了保住受保護的選秀權，選擇提前讓主力球員關機，或在關鍵比賽讓主將休戰，聯盟高層因此提出多項方案，希望能打擊擺爛問題，初步構想包含：

一、將選秀權保護限制在前4順位或第14順位之後，取消樂透區中段保護

二、禁止同一球隊連兩年獲得前4順位選秀權

三、在3月1日後即鎖定樂透順位，不再因戰績變動調整

聯盟強調，這些構想並非針對正常重建中的球隊，而是鎖定那些在賽季後段刻意操作陣容、藉由輸球換取更佳選秀順位或保護條件的作法。

NBA上一次大幅調整樂透制度是在2019年，當時將戰績最差的三支球隊抽中狀元籤的機率統一為14%。新制上路後，已有包括亞特蘭大老鷹隊與達拉斯獨行俠隊在內的球隊，從原本機率不高的位置躍居狀元籤得主，引發制度是否反而助長擺爛的爭議。

聯盟也在會中舉出多起近年案例說明受保護選秀權對戰績的實際影響。2023年4月，獨行俠明明還保有進入附加賽的可能，卻因為欠紐約尼克一枚前10順位受保護首輪籤，選擇在例行賽最後階段讓厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Dončić）休兵，最終遭聯盟開罰75萬美元，但仍成功保住選秀權，並選進中鋒萊夫利（Dereck Lively II）。

上季費城76人原本還欠奧克拉荷馬雷霆一張前6順位受保護選秀權，最終76人在季末37場比賽輸了29場，選秀順位上升，選進探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。猶他爵士則因為當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）多次無故缺陣挨罰10萬美元，聯盟內部也在持續關注爵士隊後續操作。

為防堵類似情況重演，NBA本週正式實施更嚴格的傷兵回報新制，要求球隊於比賽日中午前提交名單，並每15分鐘更新一次公開資訊。新規上路第一天就出現明顯變化，包含爵士提前確認馬卡南可出賽、獨行俠調整湯普森（Klay Thompson）狀態，以及黃蜂即時更新鮑爾（LaMelo Ball）的出賽資訊等。

獨行俠 爵士 拓荒者 76人

相關新聞

NBA／唐西奇缺陣靠詹皇不夠 湖人慘輸太陽24分

前一場剛以15分差敗給快艇隊，湖人隊今天在少了當家球星唐西奇（Luka Doncic）下，面對太陽隊輸得更慘，儘管「小皇...

NBA／馬刺雙殺雷霆大勝20分 還賞衛冕軍本季首次連敗

才剛在NBA盃4強賽擊敗雷霆隊，馬刺隊今天碰衛冕軍再度奪勝，且是寫下130：110的大勝，不但奪下對戰連勝，雷霆本季4場...

NBA／甜瓜稱保羅是「最後一位真控衛」 詹皇態度冷淡不評論

「控衛之神」保羅（Chris Paul）日前被快艇隊送回家，引發全聯盟震驚。保羅的「香蕉船兄弟」安東尼（Carmelo Anthony）在節目上向好友致敬，直呼他是聯盟最後一位真正的控球後衛。

NBA／季中交易勇士詢價最活躍 但總管不認為會有「震撼級操作」

NBA交易截止日訂在明年2月5日，金州勇士已提前啟動市場布局。美媒披露，勇士從12月初開始就積極蒐集交易情報，近期更和布魯克林籃網、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛等隊展開實質接觸，試圖為戰績起伏不定的賽季尋找突破口。

NBA／湖人「全員不回防」引熱議 主帥點防守缺失和態度問題

湖人隊本季雖然打出19勝9敗佳績，但防守問題依舊存在。今天與太陽隊交手時，第三節竟發生全員不回防的場面，賽後湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也回答不少防守相關提問。 湖人當家球星唐西奇（Lu

NBA／防止「坦隊」刻意擺爛 聯盟研議樂透選秀籤三大措施

NBA近年屢遭質疑有球隊刻意「擺爛」影響競爭公平，在本季初爆發的賭博與內線消息風波後，聯盟高層已著手全面檢討相關制度。《ESPN》報導，NBA已開始向各隊老闆與總經理蒐集意見，評估透過調整選秀保護條款和樂透區制度，進一步打擊刻意「坦」的行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。