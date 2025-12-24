NBA／防止「坦隊」刻意擺爛 聯盟研議樂透選秀籤三大措施

NBA近年屢遭質疑有球隊刻意「擺爛」影響競爭公平，在本季初爆發的賭博與內線消息風波後，聯盟高層已著手全面檢討相關制度。《ESPN》報導，NBA已開始向各隊老闆與總經理蒐集意見，評估透過調整選秀保護條款和樂透區制度，進一步打擊刻意「坦」的行為。

《ESPN》知名記者Shams Charania報導，聯盟在上週的董事會（Board of Governors）會議中，向各球團簡報多項可能的改革方向，這個討論背景源於今年爆出的賭博醜聞，美國聯邦檢方先前起訴邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）、波特蘭拓荒者教練畢拉普斯（Chauncey Billups）和前球員瓊斯（Damon Jones），指控他們涉及不當資訊流通與操縱表現。聯盟除了強化內線消息與傷兵回報規範外，也同步將焦點轉向與賭博行為密切相關的「擺爛」問題。

消息人士指出，近年來多支球隊為了保住受保護的選秀權，選擇提前讓主力球員關機，或在關鍵比賽讓主將休戰，聯盟高層因此提出多項方案，希望能打擊擺爛問題，初步構想包含：

一、將選秀權保護限制在前4順位或第14順位之後，取消樂透區中段保護 二、禁止同一球隊連兩年獲得前4順位選秀權 三、在3月1日後即鎖定樂透順位，不再因戰績變動調整

聯盟強調，這些構想並非針對正常重建中的球隊，而是鎖定那些在賽季後段刻意操作陣容、藉由輸球換取更佳選秀順位或保護條件的作法。

NBA上一次大幅調整樂透制度是在2019年，當時將戰績最差的三支球隊抽中狀元籤的機率統一為14%。新制上路後，已有包括亞特蘭大老鷹隊與達拉斯獨行俠隊在內的球隊，從原本機率不高的位置躍居狀元籤得主，引發制度是否反而助長擺爛的爭議。

聯盟也在會中舉出多起近年案例說明受保護選秀權對戰績的實際影響。2023年4月，獨行俠明明還保有進入附加賽的可能，卻因為欠紐約尼克一枚前10順位受保護首輪籤，選擇在例行賽最後階段讓厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Dončić）休兵，最終遭聯盟開罰75萬美元，但仍成功保住選秀權，並選進中鋒萊夫利（Dereck Lively II）。

上季費城76人原本還欠奧克拉荷馬雷霆一張前6順位受保護選秀權，最終76人在季末37場比賽輸了29場，選秀順位上升，選進探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。猶他爵士則因為當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）多次無故缺陣挨罰10萬美元，聯盟內部也在持續關注爵士隊後續操作。

為防堵類似情況重演，NBA本週正式實施更嚴格的傷兵回報新制，要求球隊於比賽日中午前提交名單，並每15分鐘更新一次公開資訊。新規上路第一天就出現明顯變化，包含爵士提前確認馬卡南可出賽、獨行俠調整湯普森（Klay Thompson）狀態，以及黃蜂即時更新鮑爾（LaMelo Ball）的出賽資訊等。