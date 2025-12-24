NBA／只打5分鐘就退場 湖人主帥確認中鋒海斯是腳踝舊傷復發
湖人今（24）日以108：132不敵太陽，更在比賽中傳來噩耗，中鋒海斯（Jaxson Hayes）因腳踝傷勢提前退場，使湖人傷兵陰霾更加嚴重，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽後更新了海斯的傷勢。
海斯本場僅出賽5分鐘，就因左腳踝扭傷無法繼續比賽，只留下2分、1籃板的成績。瑞迪克在賽後受訪時表示，海斯的腳踝傷勢是舊傷復發，於上次對戰太陽的比賽中受傷的，球團希望海斯能盡快康復，並在交手火箭的耶誕大戰中出賽，海斯本季場均貢獻6.0分、4.2籃板。
湖人本季戰績19勝9敗排西區第四，不過球隊飽受傷病困擾，除海斯外，當家球星唐西奇（Luka Doncic）、前鋒八村壘與控衛文森（Gabe Vincent）皆在傷兵名單中，儘管里夫斯（Austin Reaves）和艾頓（Deandre Ayton）已經復出，但湖人仍然難以擺脫傷病陰霾。
