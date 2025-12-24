NBA／實現「35勝20敗」目標？ 快艇雷納德狂轟41分打爆火箭

快艇隊開季戰績慘淡，主帥泰隆魯（Tyronn Lue）定出最後55場「35勝20敗」目標後，首戰就打敗強敵湖人隊，今天再靠雷納德（Kawhi Leonard）狂轟41分領軍下，以128：108輕取強敵火箭隊，收下本季第2次連勝，戰績來到8勝21敗，西區第13。

火箭首節打完領先6分，但第二節外線失靈9中1，快艇在雷納德單節11分領軍下，半場打完反而領先5分。

第三節快艇打出一波11：0拉開分差，其中「大鬍子」哈登（James Harden）表現最亮眼，使出罰球絕技，單節10罰全進攻下14分，雷納德這節也貢獻10分。帶著16分領先進入末節的快艇沒有翻船，剩下5分多鐘雷納德跳投命中領先22分，火箭隨後換上替補球員，進入垃圾時間。

雷納德全場23中16，拿下41分8籃板5助攻。哈登罰球13中12，得到29分6助攻。

火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）拿下22分已是全隊最高，森根（Alperen Sengun）砍進19分11籃板7助攻，湯普森（Amen Thompson）則是19分9籃板5助攻。

火箭最近輸球的3場比賽，對手是鵜鶘、國王和快艇，這3隊正好是西區戰績最差的球隊。不過目前火箭仍以17勝10敗位居西區第6，領先第7的太陽隊2場勝差。