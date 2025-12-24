NBA／實現「35勝20敗」目標？ 快艇雷納德狂轟41分打爆火箭
快艇隊開季戰績慘淡，主帥泰隆魯（Tyronn Lue）定出最後55場「35勝20敗」目標後，首戰就打敗強敵湖人隊，今天再靠雷納德（Kawhi Leonard）狂轟41分領軍下，以128：108輕取強敵火箭隊，收下本季第2次連勝，戰績來到8勝21敗，西區第13。
火箭首節打完領先6分，但第二節外線失靈9中1，快艇在雷納德單節11分領軍下，半場打完反而領先5分。
第三節快艇打出一波11：0拉開分差，其中「大鬍子」哈登（James Harden）表現最亮眼，使出罰球絕技，單節10罰全進攻下14分，雷納德這節也貢獻10分。帶著16分領先進入末節的快艇沒有翻船，剩下5分多鐘雷納德跳投命中領先22分，火箭隨後換上替補球員，進入垃圾時間。
雷納德全場23中16，拿下41分8籃板5助攻。哈登罰球13中12，得到29分6助攻。
火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）拿下22分已是全隊最高，森根（Alperen Sengun）砍進19分11籃板7助攻，湯普森（Amen Thompson）則是19分9籃板5助攻。
火箭最近輸球的3場比賽，對手是鵜鶘、國王和快艇，這3隊正好是西區戰績最差的球隊。不過目前火箭仍以17勝10敗位居西區第6，領先第7的太陽隊2場勝差。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言