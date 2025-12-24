NBA／班凱羅否定與華格納打法不合 直言兩人同場魔術才最強

魔術明星前鋒班凱羅（Paolo Banchero）近日正面回應對於他與華格納（Franz Wagner）「不適合同時上場」的討論，班凱羅否定了類似說法，他認為魔術不會因特定球員缺陣而改變進攻風格，他也相信自己與華格納同時在場才是最強狀態。

魔術本季戰績16勝13敗暫居東區第六，不過因傷兵頻傳，使魔術必須頻繁調整陣容，在班凱羅和華格納有時僅一人出賽時，魔術仍繳出優異成績，使這對年輕鋒線核心的適配性引發討論。

「我覺得那根本是胡扯。」班凱羅直言不諱地表示，他也坦言聽到這種說法讓他感到沮喪，他說：「大家可能會被某些比賽影響，但我們自己很清楚，當我們兩個同時在場上時，球隊才是最強的。」

本季當班凱羅、華格納、薩格斯（Jalen Suggs）、貝恩（Desmond Bane）與卡特（Wendell Carter Jr.）這套先發陣容能健康出賽時，魔術能繳出聯盟頂尖的表現，淨勝分也明顯高於對手，或許也應證了班凱羅的說法，他與華格納的進攻型態相近，皆擅長衝擊禁區，兩人也是魔術隊進攻體系的核心。