快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

NBA／班凱羅否定與華格納打法不合 直言兩人同場魔術才最強

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術前鋒班凱羅（右）和華格納（左）。 美聯社
魔術前鋒班凱羅（右）和華格納（左）。 美聯社

魔術明星前鋒班凱羅（Paolo Banchero）近日正面回應對於他與華格納（Franz Wagner）「不適合同時上場」的討論，班凱羅否定了類似說法，他認為魔術不會因特定球員缺陣而改變進攻風格，他也相信自己與華格納同時在場才是最強狀態。

魔術本季戰績16勝13敗暫居東區第六，不過因傷兵頻傳，使魔術必須頻繁調整陣容，在班凱羅和華格納有時僅一人出賽時，魔術仍繳出優異成績，使這對年輕鋒線核心的適配性引發討論。

「我覺得那根本是胡扯。」班凱羅直言不諱地表示，他也坦言聽到這種說法讓他感到沮喪，他說：「大家可能會被某些比賽影響，但我們自己很清楚，當我們兩個同時在場上時，球隊才是最強的。」

本季當班凱羅、華格納、薩格斯（Jalen Suggs）、貝恩（Desmond Bane）與卡特（Wendell Carter Jr.）這套先發陣容能健康出賽時，魔術能繳出聯盟頂尖的表現，淨勝分也明顯高於對手，或許也應證了班凱羅的說法，他與華格納的進攻型態相近，皆擅長衝擊禁區，兩人也是魔術隊進攻體系的核心。

魔術 班凱羅 華格納

相關新聞

NBA／唐西奇缺陣靠詹皇不夠 湖人慘輸太陽24分

前一場剛以15分差敗給快艇隊，湖人隊今天在少了當家球星唐西奇（Luka Doncic）下，面對太陽隊輸得更慘，儘管「小皇...

NBA／馬刺雙殺雷霆大勝20分 還賞衛冕軍本季首次連敗

才剛在NBA盃4強賽擊敗雷霆隊，馬刺隊今天碰衛冕軍再度奪勝，且是寫下130：110的大勝，不但奪下對戰連勝，雷霆本季4場...

NBA／格林、柯爾衝突掩蓋勇士勝利 柯瑞：那是他們之間的事

金州勇士昨天（23日）在主場大勝奧蘭多魔術，收下2連勝，不過比賽焦點卻被第三節暫停期間的插曲奪走，格林（Draymond Green）與主帥柯爾（Steve Kerr）在場邊公開爆發激烈爭執，嘴綠甚至自行離開板凳返回休息室。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後不願多談爭執細節，只說「那是他們之間的事」。

NBA／季中交易勇士最活躍 但總管不認為會有「震撼級操作」

NBA交易截止日訂在明年2月5日，金州勇士已提前啟動市場布局。美媒披露，勇士從12月初開始就積極蒐集交易情報，近期更和布魯克林籃網、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛等隊展開實質接觸，試圖為戰績起伏不定的賽季尋找突破口。

NBA／班凱羅否定與華格納打法不合 直言兩人同場魔術才最強

魔術明星前鋒班凱羅（Paolo Banchero）近日正面回應對於他與華格納（Franz Wagner）「不適合同時上場」的討論，班凱羅否定了類似說法，他認為魔術不會因特定球員缺陣而改變進攻風格，他也

NBA／甜瓜稱保羅是「最後一位真控衛」 詹皇態度冷淡不評論

「控衛之神」保羅（Chris Paul）日前被快艇隊送回家，引發全聯盟震驚。保羅的「香蕉船兄弟」安東尼（Carmelo Anthony）在節目上向好友致敬，直呼他是聯盟最後一位真正的控球後衛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。