NBA／甜瓜稱保羅是「最後一位真控衛」 詹皇態度冷淡不評論
「控衛之神」保羅（Chris Paul）日前被快艇隊送回家，引發全聯盟震驚。保羅的「香蕉船兄弟」安東尼（Carmelo Anthony）在節目上向好友致敬，直呼他是聯盟最後一位真正的控球後衛。
安東尼在上期《7 PM in Brooklyn》節目上建議保羅放下自我，「我們沒辦法在這行一輩子。當我們放下驕傲與自我，就會明白，這終究是門生意。」
新一期節目安東尼對保羅真情告白，「謝謝你打出這段職業生涯，你是這個聯盟最後一位真正的控球後衛。」
保羅、安東尼、韋德（Dwyane Wade）和詹姆斯（LeBron James）是著名的香蕉船兄弟。安東尼對保羅相當關心，韋德也透露事發後有和保羅聊過，相較之下，詹姆斯對此事態度冷淡。日前詹姆斯被問到是否有關心保羅，他直言，「我沒和他聊過，這不關我的事，我不方便評論。」
